12.04.2018

Jägerblutschützen beginnen mit den Abrissarbeiten

Im Pöttmeser Ortsteil Handzell wollen die Schützen bald bauen. Es ist eine Satzung für Stubener Splittersiedlung geplant

Die Jägerblutschützen haben im Pöttmeser Ortsteil Handzell Großes vor: In der Hauptstraße 15 wollen sie ein neues Haus bauen. Derzeit steht hier allerdings noch ein Gebäude, das abgerissen werden muss. Der Bau- und Umweltausschuss hat dem Antrag auf Abriss jetzt zugestimmt. Außerdem ging es am Dienstagabend in der Sitzung um viele weitere Bauanträge und um Änderungen an Bebauungsplänen und am Flächennutzungsplan.

Damit auch in weiten Teilen der Splittersiedlung Stuben eine bauliche Entwicklung möglich ist, hat die Gemeinde einen Entwurf für eine Entwicklungssatzung vorgelegt. Jetzt wurden die Stellungnahmen dazu besprochen. Die Stubener hatten hauptsächlich vorgebracht, dass sie nicht wünschen, durch die Satzung schlechter gestellt zu werden als bisher.

Für ein Mehrfamilienhaus in Pöttmes soll der Bebauungsplan „Am Galgenfeld“ geändert werden. Hier gab es nach einer ersten Auslegung nach Angaben des Bauamts keine Einwendungen von Bürgern. Wie Peter Fesenmeir vom Bauamt berichtet, hatte der Emissionsschutz Bedenken angemeldet, zum einen wegen möglichen Lärms und zum anderen wurde Geruchsbelästigung befürchtet, weil sich in der Nähe ein landwirtschaftlicher Betrieb befindet. Wie Peter Fesenmeir weiter erklärt, liege der Gemeinde aber ein Gutachten vor, das diese Bedenken entkräftet. Im Zuge der geplanten Änderungen soll auch gleich der Flächennutzungsplan im Bereich Pöttmes überarbeitet werden.

Ursprünglich sollte der Bebaungsplan „Wildwiese“ aufgehoben werden. Nachdem der Bauherr eines Hauses mit fünf Wohneinheiten nun aber ohnehin die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans einhält, ist die Aufhebung des Bebauungsplans gestoppt worden. Das Haus wird im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet.

Der Neubau von fünf Wohneinheiten in der Bürgermeister-Rohrmüller-Straße in Pöttmes ist an der erfolgreichen Klage eines Nachbars gescheitert, wie es vom Bauamt hieß.

Die Bushaltestelle in Immendorf soll in nächster Zeit befestigt werden. Dann könnten die Fahrgäste auf einer etwa fünf mal zweieinhalb Meter großen Aufstellfläche auf die AVV-Busse warten, ohne mit den Schuhen im Matsch zu stehen.

Der Bau- und Umweltausschuss wird am 12. Juni eine Besichtigungsfahrt durch die Gemeinde unternehmen, bei der dann unter anderem auch die Parksituation am Zwiebelbrunnen in Augenschein genommen werden soll.

Die Feuerwehren Pöttmes und Gundelsdorf bekommen 29 neue Dräger Lungenautomaten für etwa 7500 Euro. Es wäre teurer gewesen, die alten Geräte noch einmal zu reparieren, wie es vom Bauamt hieß. (kabe)

