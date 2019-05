13:17 Uhr

Jaguar-Fahrer fährt über Verkehrsinsel und flüchtet

Die Polizei ermitteln nach einem Vandalismusfall in Mering.

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf einer Verkehrsinsel in Aichach geflüchtet. Ein Zeuge forderte den Mann vergeblich auf, die Polizei zu rufen.

Der Fahrer eines schwarzen Jaguars mit Stuttgarter Kennzeichen ist laut Polizeibericht am Montag nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Er wendete gegen 8.45 Uhr von der Gerhauserstraße in Aichach kommend im Einmündungsbereich der Ludwigstraße in die Martinstraße und überfuhr die dortige Verkehrsinsel.

Polizei: Verkehrszeichen beschädigt

Dabei beschädigte der Fahrer einen Rohrständer mit zwei Verkehrszeichen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und forderte den Fahrer vergeblich auf, die Polizei zu rufen. (AN)

Themen Folgen