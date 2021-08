Motzenhofener Wehr zieht Bilanz

Mehrere Einsätze für die Aktiven im Ortsteil

Auf mehrere Einsätze blickte die Freiwillige Feuerwehr Motzenhofen bei ihrer Jahreshauptversammlung vor 27 Besuchern zurück. Diese umfasste die Jahre 2019 und 2020, weil die Versammlung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt hatte werden müssen.

Auch bei der Motzenhofener Wehr galt es, die Hilfeleistung durch die aktuell 24 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten. Etwa bei zwei Verkehrsunfällen im Gemeindebereich, einem Hausbrand in Sainbach (Gemeinde Inchenhofen) oder als bei einem Unwetter ein Baum umzufallen drohte, wie Kommandant Benjamin Höß berichtete. Unter den 16 Jugendlichen, die 15 Jugendübungen in Hollenbach abhielten, stammen vier aus Motzenhofen.

Schriftführer Thomas Lindermayr vermeldete vier Neueintritte im Verein. Zum Jahresende 2020 lag die Mitgliederzahl bei 127. Keinen wesentlichen Schaden nahmen während des Pandemiejahres die Finanzen des Vereins, wie Schatzmeister Michael Weiß berichtete.

Im Mittelpunkt der Erläuterungen über das gesellschaftliche Vereinsleben standen die Aktivitäten im Jahr 2019. Kontaktbeschränkungen und Lockdown ab März 2020 reduzierten die Termine auf ein Kesselfleischessen und den Feuerwehrball im Februar, wie Vorsitzender Josef Schmid jun. berichtete. Sein Dank galt allen Helferinnen und Helfern beim Dorffest 2019. Er erinnerte an die Teilnahme beim 90. Vereinsjubiläum des TSV Hollenbach, die Leistungsprüfung oder den Feuerwehraktionstag mit Typisierung in Hollenbach.

Kreisbrandrat Christian Happach und Bürgermeister Franz Xaver Ziegler gingen in ihren Grußworten angesichts der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands auf die Bedeutung der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Bereich des Hochwasserschutzes ein. Ziegler sicherte die Unterstützung der Gemeinde für die Motzenhofener Wehr zu. Er verwies auf den im Bau befindlichen neuen Bauhof in Motzenhofen, dessen Waschhalle dann auch von der Feuerwehr genutzt werden kann. (mika)