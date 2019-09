Jakobsweg: Das Pilgern bringt Karl Bartsch sogar ins Fernsehen

Plus Karl Bartsch ist ein exzellenter Angelrutenbauer und überzeugter Jakobspilger. Er war bereits zweimal unterwegs nach Santiago de Compostela. Doch er hat noch weitere Ziele.

„Kennst du die Geschichte eines Pilgers, dann kennst du sie alle“ – das sagt Karl Bartsch und erzählt. Der 64-Jährige aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell hat sich im Mai dieses Jahres zum zweiten Mal für gut drei Wochen auf den Jakobspilgerweg gemacht. Über 500 Kilometer legte er zurück. 2013 war der Pilger sechs Wochen auf einer 1500 Kilometer langen Strecke unterwegs.

Bartschs Geschichten sind Geschichten einer Pilgerreise auf historischen Wegen und Pfaden, die zu überraschenden Begegnungen und ebenso erstaunlichen Erkenntnissen über ihn selbst führten. „Es passieren Sachen, die glaubt keiner“, sagt er schmunzelnd.

Irgendwo zwischen Burgos und León, auf der spanischen Seite des Camino Francés, kommt er mit einem Pilger aus Florida ins Gespräch über das Angeln. Der Mann aus Übersee erwähnt den Namen eines deutschen Rutenbauers, der weltweit bekannt sei und von dem er einiges gelesen habe: Karl Bartsch. Ebenjener Mann, der gerade vor dem Amerikaner steht. Oder: Bartsch hat seine Brille unterwegs verloren, geht in der nächsten Ortschaft ins erstbeste Kaffee, sieht auf der Theke seine Brille liegen. Die habe jemand vor Kurzem abgegeben, sagt der Kellner. Oder: Bartsch hat sich ein Pilgergewand gekauft und geht die letzten 100 Kilometer von Sarria nach Santiago darin. Ein ZDF-Team, das vor Ort eine Reportage über Jakobspilger dreht, hört davon, findet ihn und Bartsch kommt ins Fernsehen.

Jakobsweg: Das steckt hinter Bartsch Pilgertum

Karl Bartsch ist ein religiöser Mensch. Das ist einer seiner Antriebsgründe, so weit und so ausdauernd zu gehen. Ein anderer ist die Suche und die Freude an der Herausforderung. Gelegentlich geht das an die Substanz, zum Beispiel bei der Überquerung der Pyrenäen nach Saint-Jean-Pied-de-Port im französischen Baskenland. Auf dem engen Passsteig stapft er hüfthoch durch ein Schneefeld, bei dichtem Nebel sieht er die Hand nicht mehr vor Augen. Hinzu kommt, dass er völlig untrainiert losgeht. „An jeder Abzweigung habe ich mich neu entschieden: Gehst du weiter oder drehst du um?“

Karl Bartsch hat das Jakobspilgern fast 40 Jahre im Kopf, bevor er sich auf den Weg macht. Als junger Mann trampte er durch Spanien und traf in Santiago de Compostela auf Jakobspilger. „Ich habe sie damals belächelt und trotzdem irgendwie bewundert.“ Mit 58 Jahren geht er das erste Mal los und wählt gleich mit dem Camino Francés die klassische Route. An Roncevalles in den Pyrenäen vorbei über Pamplona, Burgos, León, Santiago und von da weiter bis Fisterra an der spanischen Westküste, samt einem Abstecher nach Muxía und wieder zurück nach Santiago.

Beim zweiten Mal nimmt er den sogenannten englischen Weg, der von der Hafenstadt Ferrol an der spanischen Nordküste bis Santiago führt. Er fährt mit dem Bus bis ins portugiesische Porto und geht dann auf dem portugiesischen Weg wieder nach Santiago. Er macht immer wieder Umwege, schlägt Haken, geht eine Strecke barfuß.

„Beten Sie für mich“, habe jemand ihm ans Herz gelegt. „Man spürt die Liebe auf dem Weg. Das ist wie eine spirituelle Gemeinschaft. Da tut niemand etwas Böses“, so Bartsch. Er durchwandert faszinierende Landschaften, betet unterwegs in kleinen Kirchen. Er übernachtet im Zehn-Mann Zimmer in den Pilgerherbergen. Versorgt nach der Ankunft zuerst seine Schuhe, trocknet sie mit Hilfe von Zeitungspapier. Dann erst kommen die Dusche, das Kleiderwaschen. „In der Früh ging ich meistens als Zweiter los. Am liebsten bei Sonnenaufgang.“ Essen sei nicht wichtig gewesen. Oft gibt’s Tintenfisch aus der Dose und ein Stück Brot.

Bartsch ist genügsam und reist mit leichtem Gepäck. Sein 30-Kilogramm-Rucksack ist halb voll. „Man verzichtet auf das, was man nicht braucht“, sagt er. Helfen und sich helfen lassen, das sei wichtig. Und Vertrauen haben: in sich selbst, den anderen und in Gott. „Ich kam immer bis zur nächsten Herberge.“

Er wisse selbst nicht, was da eigentlich passiert, sagt Karl Bartsch. Kein Wunder, dass er von „Wundern“ erzählt, die Pilger glauben erfahren zu haben. Ist der Weg zum Ziel der berühmte Weg zu sich selbst? Es sei wie ein Reinigungsprozess, ein mentales Abwerfen von Ballast und die Offenbarung der eigenen Befindlichkeit, Wünsche und Hoffnungen, sagt Bartsch sinngemäß. Das Meditieren während des Gehens funktioniere am besten alleine. „Die Gruppen lösen sich alle irgendwann auf und irgendwann ist jeder allein unterwegs“, sagt er.

Pilgern: Bis zu 40 Kilometer legt Handzeller pro Tag zurück

Bartsch ist mit 40 Kilometern am Tag ein flotter Geher. Zurzeit „trainiert“ er rund um Handzell. Anfang September möchte er auf dem deutschen Pilger-Weg bis zum Bodensee: 200 Kilometer in acht Tagen. „Eventuell laufe ich auch zurück“, erzählt er. Die Strecke gilt als Testlauf für sein Vorhaben im kommenden Jahr: Handzell – Rom, über die Schweiz und ab da auf dem Franziskusweg zur Heiligen Stadt. Das sind 1700 Kilometer. Und dann hat er noch einen Traum: Handzell – Jerusalem. Geschätzte 5000 Kilometer, die er vornehmlich auf dem Landweg zurücklegen will.

Karl Bartschs Familie hat ihn bisher immer ziehen lassen, und wird, wenn auch zähneknirschend, wieder loslassen. In der Wohnung einer seiner Töchter hängen eine ganze Reihe gestempelter Dokumente, die sie als Jakobspilgerin ausweisen. Das Pilger-Gen hat er weitergegeben.