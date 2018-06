vor 37 Min.

Japan lässt Tipper in Aichach leer ausgehen

Alle hatten Bayern-James und Co. auf Zettel. Aber wer weiß schon, dass Kolumbien nur zu zehnt spielen will?

Japan schlägt Kolumbien 2:1! – das hatte nun gar keiner unserer Tipper auf der Rechnung. Den Insel-Fußballern war von zwei von unseren acht Tippern allenfalls ein Remis zugetraut worden. Die anderen sechs glaubten an Bayern-James und Co. Aber wer kann schon im Voraus wissen, dass die Südamerikaner gestern nur mit zehn Spielern kicken wollten? Damit bleibt unsere Tabelle unverändert. Die Geistlichen grüßen mit fünf Punkten weiter von der Tabellenspitze. Heute glauben (fast) alle an Ronaldo-Country im Spiel gegen Portugal. Gegen den Strom schwimmt nur unsere Kollegin Gerlinde Drexler für das Team

Aichacher Nachrichten. Sie sagt doch ganz forsch einen Sieg der Nordafrikaner voraus. (cli)

Portugal – Marokko

Team Bürgermeister: Markus Winklhofer (Bürgermeister Affing) 4:1

Team Geistliche: Paul Mahl (Pfarrer Kühbach) 2:0

Team Frauen: Johanna Gürtner (Frauenbund Todtenweis) 1:0

Team Gastwirte: Raimund Specht (Inhaber Gasthof Specht Aichach) 3:1

Team Aichacher Nachrichten: Gerlinde Drexler (Freie Mitarbeiterin) 1:2

Team Recht und Ordnung: Ludwig Dollinger (Vorsitzender Feuerwehr Adelzhausen) 3:1

Team Nicht-Fußballer: Michael Lind (Vorsitzender TC Obergriesbach) 3:1

Team Fußballer: Eugenio Paci (Trainer FC Igenhausen) 3:1

Die Tabelle:

1. Team Geistliche - 5 Punkte

2. Team Bürgermeister - 4 Punkte

3. Team Recht und Ordnung - 3 Punkte

4. Team Nicht-Fußballer - 2 Punkte

4. Team Frauen - 2 Punkte

4. Team Fußballer - 2 Punkte

4. Team Gastwirte - 2 Punkte

5. Team Aichacher Nachrichten - 0 Punkte

