vor 47 Min.

Jazz in den unterschiedlichsten Spielarten

Von Jazz-Standards bis zur Fusion mit orientalischer Musik ist in der Aichacher Wandelbar viel geboten

Von Luzius Zöller

Aichach Die Jazz-Saison in der Wandelbar in Aichach beginnt: In den nächsten Monaten wird es in Aichach zahlreiche Möglichkeiten geben, Jazz live zu erleben. Organisator Arnold Fritscher berichtet bei einem Pressetermin zur Konzertreihe stolz: „Die Liveangebote sind diesmal ganz unterschiedlich. Es ist nicht nur Mainstream-Jazz geboten.“

l Beim ersten Konzert der Reihe am Freitag, 28. September, steht der Organisator und künstlerische Leiter persönlich auf der Bühne. Mit Hans Färber (Kontrabass) und Hubert Malik (Schlagzeug) präsentiert er als Arnold Fritscher Trio alte und trotzdem nicht immer ganz bekannte Standards des Jazz.

l Tempo- und charakterreich geht es am Freitag, 26. Oktober, mit der Band Gamma Rama weiter. Jan Kiesewetter (Saxofon, Klarinette und Komposition), Bernd Huber (Gitarre), Uli Fiedler (Kontrabass) und Tilman Herpichböhm (Schlagzeug) präsentieren Musik mit einem großen Überraschungsfaktor.

l Am Freitag, 23. November, tritt Chanson bleu, bestehend aus der Sängerin Julia Schwebke und wiederum Arnold Fritscher als Klavierbegleitung, auf. Das Duo verkörpert die Verschmelzung von klassischen Chansons und Jazz.

l Einer der ungewöhnlichsten Auftritte folgt am Freitag, 14. Dezember, mit dem Harrycane Orchestra – Arabic Jazz Affair. Das von Schlagwerker Harry Alt gegründete Ensemble mit Tarkan Yesil (Gesang und Riq), Joe T. Aykut (Cümbüc), Giuseppe Puzzo (Bass) David Kremer (Klavier) und Kay Fischer (Saxofon, Klarinette, Flöte) verfolgt das Ziel, orientalische Musik und Jazz durch eigene Kompositionen zu vereinen.

l Das neue Jahr startet dann am Freitag, 25. Januar, mit einem echten Traditionsensemble. Die Augsburger Band Lechtown Kneeoilers bietet Dixie, Blues, Ragtime und Stomp.

l Die Band One-two-free präsentiert am Freitag, 22. Februar, eigene Kompositionen und spannenden Jazz, der die Zuhörer nicht auf der Strecke lässt. Robert Vogg (Flöte, Saxofon), Klaus Füger (Kontrabass) und Walter Bittner (Schlagzeug) spielen eigene Kompositionen und Standards.

l Die Schrobenhausener Lokalmatadoren Midnight blue spielen am Freitag, 29. März, die ganze Palette der klassischen Jazz-Standards. Dem Aichacher Publikum könnte Gitarrist Peter Weber durch sein Mitwirken bei der Crazy Oak Big Band in Aichach bekannt sein. Mit ihm stehen Birgit Maria Gaertner (Stimme), Peter Baierl (Klavier), Karl Stöger (Kontrabass) und Florian Laquai (Schlagzeug) auf der Bühne.

Die Jazz-Reihe endet am Freitag, 26. April, mit der Konzert-Lesung „Night Music“. Kontrabassist Sven Faller liest aus seinen anekdotischen und teils autobiografischen Texten im Wechsel zur Musik.

Organisator Arnold Fritscher geht es darum, „eine durchaus anspruchsvolle Musik so zu präsentieren, dass sie auch in Aichach gut angenommen werden kann“. Er hofft auf einen ähnlichen Besucherandrang wie im vergangenen Jahr. Da waren die 60 bis 65 Plätze im Nebenraum der Wandelbar teilweise restlos gefüllt. Manchmal kam es sogar zum Einlassstop. Inhaber Ralf Reh empfiehlt deshalb, im Voraus Plätze zu reservieren. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

Reservierung Der Eintritt ist bis auf zwei Ausnahmen frei, Spenden sind willkommen, da so die Reihe finanziert wird. Eintritt kosten die Konzerte von Gama Rama (26. Oktober) und den Lechtown Knee Oilers (25. Januar). Reservierung für alle Konzerte der Jazzreihe ist möglich in der Wandelbar unter Telefon 08251/872520 oder per E-Mail an service@wandelbar.cc.

