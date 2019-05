vor 57 Min.

Jedes Werk ist wie eine Geschichte aus Holz

Künstlerin Anneliese Hirschvogl präsentiert bis Mitte August Holzschnitte in der Aichacher Werkstatt Galerie Schiele

Von Gerlinde Drexler

Einen zweiten und dritten Blick sollte man unbedingt auf die Holzschnitte von Anneliese Hirschvogl werfen. Nur so entdeckt man die kleinen Details, die die Meringer Künstlerin darin versteckt hat. Jede ihrer Arbeiten, die noch bis Mitte August in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach zu sehen sind, erzählt eine kleine Geschichte aus Holz – daher auch der Titel „Xylo Noema“.

Die Farben fallen als Erstes auf. Kräftige, warme Farben – kombiniert mit teilweise sehr filigranen oder streng geometrischen Mustern. Formen seien eine bedeutsame Sprache in ihren Bildern, sagt die Künstlerin. Egal, ob sie abstrakt oder erkennbar sind. Was sich auch immer wieder findet, sind Überlagerungen. Einige der Holzschnitte erinnern dadurch sogar an Collagen.

Diese Überlagerungen sind es, die Hirschvogl am Holzschnitt reizen. Seit rund zehn Jahren vertieft sie sich in diese Technik, die für sie eine Mischung aus intuitiver Kreativität und Planung ist. Der kreative Prozess ist das Schneiden der Holzplatten. Hier lässt sich die Künstlerin von ihrer Intuition leiten. Geplant ist dagegen, wie sie die fertigen Holzstücke auf der Arbeit platziert.

Ausgehend von der „Chaosplatte“, der Basis jeder Arbeit, sind es bis zu vier Druckvorgänge, bis der Druck fertig ist. Wichtig ist Hirschvogl, dass ihre Bilder Substanz, also Boden, haben, nach unten schwer und nach oben leicht wirken. Deshalb muss sie vor dem Druck genau überlegen, wie sie die Platten platziert und kombiniert. Das Ergebnis ist, dass ihre Arbeiten alle Leichtigkeit ausstrahlen und aus festem Grund nach oben zu wachsen scheinen.

Hirschvogl arbeitet mit mehreren und unterschiedlich großen Holzdruckstöcken. Wer genau hinsieht, wird entdecken, dass sich manche Muster – in unterschiedlichen Farben – in mehreren Arbeiten wiederfinden. Ulrike Schiele, Inhaberin der Werkstatt Galerie, erklärt: „Sie kombiniert sie immer wieder anders. Dadurch ist jedes Bild ein Unikat.“

Teilweise arbeitet Hirschvogl mit Monotypie, verlängert dadurch noch den optischen Eindruck des „Nach-Oben-Wachsens“. Bei anderen Arbeiten verwendet sie die asiatische Holzschnitttechnik, bei der bis auf das Motiv alles andere weggeschnitten wird. Ein Beispiel hierfür ist die Silhouette einer Frau in ihrer Arbeit „Im Rampenlicht“.

Die gebürtige Dachauerin nahm schon mit 16 Jahren Unterricht im Kopf- und Aktzeichnen bei Kurt Lauber in München. Seit 1983 hat Hirschvogl ein eigenes Atelier und ist als freischaffende Künstlerin tätig. Seit knapp 30 Jahren zeigt sie ihre Arbeiten vermehrt in Einzelausstellungen und Beteiligungen, auch über deutsche Grenzen hinaus. Über die Themen, die sie mit ihren Arbeiten aufgreift, sagt sie selbst: „Meist aktuelles Zeitgeschehen, Heiteres, aber auch Probleme und Politisches“.

Die Ausstellung „Xylo Noema“ ist in der Werkstatt Galerie Schiele, Bauerntanzgasse 3 in Aichach, bis Mitte August während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

