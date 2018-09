15:00 Uhr

Jemenhilfe: Matinee für Krankenhaus in Al Mihlaf

Vor 20 Jahren begann der Krankenhausbau nordwestlich von Taiz. Trotz des Krieges will der Aichacher Förderverein daran erinnern. Das steckt dahinter.

Von Manfred Zeiselmair

„Die Lage der Menschen im Jemen ist unbeschreiblich.“ Mit diesen Worten eröffnet Aenne Rappel, die Vorsitzende des Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen-Kinderhilfe, die Vorstandssitzung des gemeinnützigen Vereins. Hauptthema der Sitzung ist der 20. Jahrestag der Grundsteinlegung zum Jemenhilfe-Krankenhaus in Al Mihlaf, das 35 Kilometer nordwestlich von Taiz im Jemen liegt und bisher von den Bombardierungen verschont geblieben ist. Doch zum Feiern ist den Anwesenden in Anbetracht der derzeitigen Lage nicht zumute.

Den Aussagen von Rappel zufolge gibt es derzeit in dem seit vier Jahren im Krieg befindlichen Land kaum noch Wasser und größtenteils nur noch für eine halbe Stunde Strom am Tag. Die Zivilbevölkerung ist ständigen Bombardements der saudischen Luftwaffe ausgesetzt. Krankenhäuser und Fabriken sind zerstört. Familienväter bekommen keinen Lohn mehr, die Familien hungern. Alle zehn Minuten stirbt ein Kind an den Folgen des Hungers. In ihrer Not werden die Familienväter immer häufiger zu Räubern. In der Stadt Taiz zum Beispiel gibt es keine Polizei mehr.

Veranstaltung im Aichacher Cineplex-Kino

So kann der dort wohnende Mitarbeiter des Fördervereins nicht mehr allein zur Bank gehen, um Geld für Lebensmittel abzuheben. Er tut dies nur noch in Begleitung mehrerer befreundeter Nachbarn, denen er im Gegenzug Lebensmittel anbietet. „Hauptsache, unsere Hilfe kommt nach wie vor an“, betont Rappel und bekommt hierfür die uneingeschränkte Zustimmung der anwesenden Vorstandsmitglieder. Die Anwesenden sind sich einig, dass man mit einer Benefizveranstaltung sowohl auf das Jubiläumsjahr des mit Förderverein-Geldern betriebenen, immer noch funktionierenden Krankenhauses als auch auf die derzeitige Notlage der Zivilbevölkerung hinweisen wolle. Um weitere Spender zu erreichen und sich bei den Sponsoren zu bedanken, soll deshalb am 11. November eine Matineeveranstaltung im Aichacher Cineplex-Kino stattfinden.

Kinobetreiber Werner Rusch und die Kinofreunde Aichach unterstützen die Aktion. Die Vorbereitungen laufen bereits. So ist geplant, mindestens einen Kinofilm mit Bezug zur arabischen Welt zu zeigen. Die Vereinsvorsitzende werde einen kurzen Bericht über die aktuelle Situation im Jemen abgeben, Bilder schwäbischer Künstler werden versteigert und Adventskränze, Adventskalender und Weihnachtsschmuck zum Kauf angeboten. Auch an das leibliche Wohl soll gedacht werden, und zwar mit arabischen Spezialitäten. Ein musikalisches Rahmenprogramm sowie einen bekannten Gastredner solle es auch geben. Wer den Förderverein bei der Benefizveranstaltung unterstützen möchte, kann sich mit der Vorsitzenden unter aennerappel@ t-online.de in Verbindung setzen oder eine Spende direkt auf das Konto der Jemenhilfe oder der Jemen-Kinderhilfe überweisen.

Spendenkonten Konto der Jemenhilfe: IBAN DE23 7209 0000 0005 5821 05. Konto der Jemen-Kinderhilfe: IBAN DE49 7205 1210 0560 1916 45.

