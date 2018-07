vor 40 Min.

Jetzt braucht’s starke Nerven

Kopf-an-Kopf: Bürgermeister setzen auf historischen Finaleinzug Kroatiens, Geistliche sehen hingegen England im Endspiel.

Jetzt wird’s langsam richtig spannend, bei unserem WM-Tippspiel. Die Bürgermeister führen mit einem Punkt vor den Geistlichen, aber auch die Konkurrenz schläft nicht und lauert mit nur wenigen Zählern Rückstand auf eine sich bietende Chance. Während Frankreich und Belgien gestern den ersten Finalisten unter sich ausmachten (das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest), stehen sich heute Abend Kroatien und England gegenüber. Wie auch beim ersten Halbfinale, sind sich die beiden führenden der Gesamtwertung unseres Tippspiels uneins. Die Bürgermeister spekulieren auf den ersten Finaleinzug in der Fußballgeschichte Kroatiens, die Geistlichen hingegen setzen auf Altbewährtes, nämlich auf England. Klingt irgendwie beides verrückt – Hand aufs Herz: Wer hatte denn vor der WM eine der beiden Nationen ernsthaft auf der Rechnung? Aber wenn uns der bisherige Turnierverlauf eines gelehrt hat, dann, dass die Fußballwelt scheinbar Kopf steht. Favoriten sind nur schwer auszumachen und selbst Elfmeterschießen gehören quasi zur Tagesordnung. Und wo vor wenigen Monaten noch jeder Engländer vor Angst in die Hosen..., stehen die „Three Lions“ nun mit extra breiter Brust und versenken einen Ball nach dem anderen vom Punkt. Das soll noch jemand verstehen. Da muss sogar der vierfache Champions-League-Sieger Luka Modric schlucken. Verrückte Fußballwelt eben. Entschieden ist jedenfalls – insofern keiner der beiden Tipp-Teams das exakte Ergebnis vorhersagt – auch nach den beiden Halbfinals noch nichts. Es bleibt spannend bis zum Finale am Sonntag. Bis es so weit ist, stehen uns noch zwei Mal prickelnde 90 Minuten bevor – vermutlich sogar noch etwas mehr. (lot)

Kroatien – England

Klaus Metzger2:1

Landrat Aichach-Friedberg

(Team Bürgermeister)

Franziska Kölbl1:3

Pfarrgemeinderat Aindling

(Team Geistliche)

Sabine Mair2:1

Frauenbund Kühbach

(Team Frauen)

Ralf Reh1:2

Inhaber Wandelbar Aichach (Team Gastwirte)

Christoph Lotter1:2

AN-Mitarbeiter

(Team Aichacher Nachrichten)

Werner Mayr3:1

Stellv. Komm. Feuerwehr Aichach

(Team Recht und Ordnung)

Franz Ullmann2:1

Abteilung Tennis SC Oberbernbach

(Team Nicht-Fußballer)

Peter Eggle5:4

Trainer BC Adelzhausen

(Team Fußballer)

