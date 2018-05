17:51 Uhr

Jetzt stehen alle Maibäume

Erst kurz vor der Aufstellung brachten die Rapperzeller die Tafeln an ihrem Maibaum an. Gespendet hat den Stamm, der den Schiltberger Ortsteil ziert, Baron Umberto von Beck-Peccoz von Kühbach.

Über 20 neue Maibäume zieren die Dörfer im Aichacher Land. Egal, ob lang oder kurz, dick oder dünn - überall wird nach der Aufstellung kräftig gefeiert

Von Erich Echter

Bei den einen läuft‘s noch ganz traditionell mit Muskelkraft, die meisten aber bedienen sich eines Kranes, um den Maibaum an die gewünschte Stelle zu bringen. Egal mit welcher Methode - in über 20 Orten des Aichacher Landes feierten die Menschen am Dienstag die neuen Maibäume. Jeder Baum hat einen Charakter, der zum Dorf passt. Die Spitzen zieren meistens Wetterhähne oder ein Scheyrer Kreuz. Die ausgefallenste Maibaumspitze dürfte allerdings im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell zu sehen sein. Von hoch oben grüßt hier der Engel Aloisius über den Ort. Er schaut sogar nach Aichach, wenn der Wind in die richtige Richtung dreht. Womöglich wartet er ja auf eine göttliche Eingebung in Sachen Kulturgraben, einem jahrelangen Streitthema in Griesbeckerzell...

Viele Teams hatten schon seit mehreren Tagen und Nächten ihren Baum gut bewacht, damit er nicht geklaut werden konnte. Bettina Stief vom Griesbeckerzeller Heimatförderverein erzählte zum Beispiel: „Bei uns haben es viele versucht, uns den Maibaum zu klauen.“

Trotz der vielen dunklen Wolken am Vormittag kamen zahlreiche Menschen zu den Maibaumfeiern, die nach der gelungen Aufstellung in den Dörfern stattfanden. Für die Bewirtung war jeweils bestens gesorgt, häufig spielten Musikapellen auf und zum Teil gab es auch ein buntes Rahmenprogramm

Themen Folgen