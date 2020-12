07:00 Uhr

Johann Lotterschmid ist jetzt Altbürgermeister von Kühbach

Plus Nachfolger Karl-Heinz Kerscher spricht von einer einmaligen Ära der Marktgemeinde Kühbach. Was der amtierende Bürgermeister zu Lotterschmids Verdiensten zählt.

Von Gerlinde Drexler

Fast ein Vierteljahrhundert lang war Johann Lotterschmid Bürgermeister der Marktgemeinde Kühbach. Sein Nachfolger Karl-Heinz Kerscher sprach am Dienstag im Gemeinderat von einer "Ära, die so bisher einmalig in unserer Ortsgeschichte ist.“ Kerscher hielt in der letzten Sitzung des Jahres eine Laudatio auf seinen Vorgänger. Denn als Anerkennung für seine Verdienste um die Marktgemeinde erhielt Lotterschmid, der „Kapitän“ der Gemeinde, den Titel Altbürgermeister. Sein „erster Offizier“, Geschäftsführer Friedrich Schäffler, wurde offiziell verabschiedet.

Kerscher beschreibt Lotterschmid als "parteifrei, aber nicht farblos"

Parteifrei, aber sicher nicht farblos, immer ein charmanter Teamplayer und ein guter Zuhörer: So beschrieb Kerscher seinen Vorgänger. 1996 war der heute 71-jährige Lotterschmid zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt und drei Mal im Amt bestätigt worden - bei seiner letzten Wahl 2014 sogar mit 92 Prozent der Stimmen. Während dieser 24 Jahre habe er Kühbach maßgeblich zu dem gemacht, was es heute ist, würdigte Kerscher die Verdienste seines Vorgängers und ergänzte: „Er hat die Gemeinde kommunalpolitisch erfolgreich ins 21. Jahrhundert geführt.“

Das Foto von der letzten Sitzung des "alten" Kühbacher zeigt die scheidenden Gemeinderates (von links) Peter Mayr, Elisabeth Höß, Bürgermeister Johann Lotterschmid, Markus Bergmeier und Andreas Arzberger. Bild: Gerlinde Drexler (Archiv)

Zu den wichtigsten Punkten von Lotterschmids Amtszeit, die am 30. April endete, gehörten unter anderem, das Ausweisen von über 100 Baugrundstücken, der Neubau der Westumfahrung, der Bau des Sportgeländes mit Gemeindehalle, die Erweiterung des Gewerbegebietes, die Renaturierung des Schreierbachs, der Neubau der Kinderkrippe oder das Großprojekt Verbandskläranlage Paartal.

Kerscher über Lotterschmid: „Mit äußerster Disziplin, außergewöhnlichem Engagement, Durchhaltevermögen und Liebe zum Detail war er immer ein Visionär, der wichtige Meilensteine für die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Gemeinde gesetzt hat.“

Friedrich Schäffler war Lotterschmids "Fels in der Brandung"

Lotterschmids „Fels in der Brandung“ war Friedrich Schäffler, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG), der auch die Gemeinde Schiltberg angehört. Er begann seine 39-jährige „Amtszeit“ im Kühbacher Rathaus 1981. Sein Weg führte ihn vom Meldeamt über das Standesamt, vom stellvertretenden Leiter der VG zum Leiter. Ein Posten, den Schäffler 24 Jahre lang inne hatte. Für ihn beginnt jetzt die Altersteilzeit. Kerscher zum Abschied von Lotterschmid und Schäffler: „Nun gehen der Kapitän und sein erster Offizier gemeinsam von Bord.“

