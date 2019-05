vor 40 Min.

Johann Schiller feiert Achtzigsten

Seinen 80. Geburtstag konnte Johann Schiller aus Todtenweis feiern.

Der Jubilar wurde in Rumänien in Gutenbronn geboren und wuchs dort auch auf. Seine Ehefrau Maria stammt ebenfalls aus Rumänien. 1961 heiratete das Paar. Die Ehefrau kam 1974 nach Deutschland, ihr Ehemann folgte erst im Jahr 1977. Beide fanden gemeinsam mit ihrem Sohn Reinhold eine neue Heimat in Augsburg.

Im Januar 1992 kaufte sich die Familie ein Haus in Todtenweis, wo sie seither lebt. Johann Schiller arbeitete als Dreher, zunächst in Rumänien und dann noch 20 Jahre bei Kuka in Augsburg.

Die Hobbys des 80-Jährigen sind der Garten und der Computer. Denn Schiller stöbert gern im Internet und spielt auch gerne. Seine zwei Enkel, Markus und Kerstin, helfen weiter, wenn der PC mal wieder streikt. (brs)

