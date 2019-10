vor 35 Min.

Johannes Schäfer feiert rüstig seinen 90. Geburtstag

Es ist nur wenigen Menschen vergönnt, den 90. Geburtstag bei verhältnismäßig guter Gesundheit zu feiern. Dazu gehört Hans Schäfer aus Rehling. Er genießt seit 30 Jahren seinen Ruhestand im eigenen Häuschen mit Garten, wo er jede freie Stunde verbringt und auch alles Gemüse selbst anbaut.

Hans Schäfer ist in Dresden geboren und wuchs als Einzelkind auf. In den Kriegsjahren 1946/47 wurde er zum Arbeitsdienst ins Erzbergwerk beordert. Nach dem Krieg machte er sich Richtung Westen auf, landete zuerst in Neufahrn und Freising und später in Augsburg. Dort lernte er bei einem Plärrerbesuch seine spätere Frau Anni kennen. Bereits ein Jahr später wurde geheiratet, aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Seinen Tod Ende vergangenen Jahres haben sie bis heute nicht richtig verkraftet. Zu den vielen Gratulanten gehörten Schwiegertochter Trudi, die beiden Enkelkinder Michael und Monika und Urenkel Adrian.

Der Jubilar arbeitete zuerst in seinem erlernten Beruf als Metzger und anschließend noch viele Jahre im Schlachthof in Augsburg zuerst als Fleischbeschauer und dann als Hofmeister. Deshalb hatte er schon, bevor er nach Rehling kam, mit vielen Landwirten aus der Region persönlichen Kontakt. 1974 wurde der Traum des Ehepaars vom eigenen Häuschen wahr. Sie bauten in Rehling und gingen dort ihren Hobbys nach. Ehefrau Anni im Garten, der Hans bei der Hühner- und Hasenzucht, wo er viele Preis absahnte.

Erst vor einigen Monaten feierten die Schäfers ihren 65. Hochzeitstag. Deshalb gab es innerhalb kurzer Zeit zweimal Post einmal von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Klaus Metzger. Zu den vielen Gratulanten gehörte auch Inge Gulden in ihrer Funktion als Zweite Bürgermeisterin. Auch der Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins Aichach, Josef Schwegler, kam vorbei. Der Hans war viele Jahre erfolgreiches Mitglied in dem Verein. Natürlich gaben sich auch viele Nachbarn und Bekannte die Klinke in die Hand. (at)

