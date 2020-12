vor 32 Min.

Josef Schwegler wird Altbürgermeister von Obergriesbach

Plus Josef Schwegler erhielt die Auszeichnung als Altbürgermeister von Obergriesbach. Im Rat ging es auch um die Jugendförderrichtlinie, die er ins Leben rief.

Von Stefanie Brand

Unter der Maske, die Obergriesbachs ehemaliger Bürgermeister Josef Schwegler aus Infektionsschutzgründen trug, konnte man ein Lächeln erahnen, als er mit seiner Frau Gerlinde zur Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kam.

Nach der Bearbeitung zahlreicher Punkte auf der Tagesordnung war es so weit: Der amtierende Bürgermeister Jürgen Hörmann überreichte Gerlinde Schwegler einen großen Blumenstrauß als "Entschädigung“ für die vergangenen Jahre und rief die Gemeinderäte zur Abstimmung darüber auf, ob Schwegler zum Altbürgermeister ernannt werden soll oder nicht. Mehrheitlich votierten die Räte dafür. So konnte Hörmann Schwegler die Urkunde unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln überreichen.

Altbürgermeister Josef Schwegler dankt dem Gemeinderat

Hörmann hielt sich in seinen einleitenden Worten kurz und ging vor allem auf die Jahreszahl ein. Schwegler wurde 1990 – also vor 30 Jahren – zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Der frisch ernannte Altbürgermeister richtete ein "Danke und Vergelt’s Gott für die Auszeichnung“ an das Gremium. Er erinnerte die Räte überdies daran, in ihren Entscheidungen an diejenigen zu denken, die es betrifft – sei es an die Vereine oder an die Bauherren.

Um diese hatten sich die Räte vor der Ehrung gekümmert. Stefan Asam erläuterte den Antrag aller Vereine, die dafür plädierten, die Beantragung der Jugendförderung zu erleichtern. Die Altersgrenze von sechs Jahren sollte fallen oder auf drei Jahre herabgesetzt werden. Auch das mitunter aufwendige Antragsprozedere sei zu vereinfachen. Dass der bürokratische Aufwand reduziert werden sollte, der für die Beantragung der Jugendförderung nötig ist, darüber waren sich alle einig. Allerdings stellte sich bei der Diskussion heraus, dass zunächst die Satzung der Förderrichtlinie überarbeitet werden muss.

Jugendförderung in Obergriesbach auch für nicht ortsansässige Jugendliche?

Hierzu müsste beispielsweise geklärt werden, ob die Vereine eine Jugendförderung nur für ortsansässige Kinder aus Zahling und Obergriesbach bekommen oder für alle Vereinsmitglieder. In der Diskussion gingen die Meinungen der Räte hierzu auseinander. Die geltende Richtlinie bezieht sich auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen "vornehmlich aus dem Gemeindegebiet“, zitierte Daniel Schulz aus der Satzung. Um hier eine rechtlich einwandfreie Regelung zu treffen, wird nun zuerst die Richtlinie überarbeitet. Im besten Fall kann so einheitlich veranlasst werden, wie mit ortsfremden Kindern und Jugendlichen, mit passiven Mitgliedern und jüngeren Vereinsmitgliedern verfahren wird.

Die nach der alten Richtlinie eingereichten Zuschussanträge wurden hingegen alle einstimmig beschlossen: Der Schützenverein Hubertus Obergriesbach erhält für elf Jugendliche einen Zuschuss in Höhe von 220 Euro, der Sportverein Obergriesbach für 52 Jugendliche 1040 Euro, der Tennisclub für elf Jugendliche einen Zuschuss von 220 Euro, der Musikverein Obergriesbach für 19 Jugendliche 380 Euro.

Obergriesbacher Gemeinderat befasst sich mit zahlreichen Bauanträgen

Der Aufstockung eines Wohnhauses an der Bergstraße stimmten die Räte ebenfalls zu. Auch dem Um- und Anbau an ein Wohnhaus Am Weiher stimmten die Räte bereits zum zweiten Mal zu. Nach dem ersten Beschluss erhob das Landratsamt Einwände, nun wurde das Bauvorhaben in Abstimmung umgeplant. Dem Neubau von zwei illegal errichteten Carports Am alten Sportplatz wurde mehrheitlich zugestimmt, obgleich Sorgen geäußert wurden, ob mit der Befreiung von den Abstandsflächen ein Präzedenzfall für die Nachbarschaft geschaffen würde, die ebenfalls bereits für Diskussionsstoff sorgte. Zur Voranfrage für einen erdüberdeckten Lagerraum, der an der Schloßstraße zur Tiefgarage für Oldtimer werden sollte, fiel keine Entscheidung. Zu unklar sei die Sachlage zu Brandschutz und den Belangen der Nachbarschaft.

