Josefsparteitag kehrt aufs Aichacher Volksfest zurück

Plus Zuletzt ist es ruhig geworden um die Königlich Bayerische Josefspartei aus Aichach. Nun wagen die Seppen einen Neuanfang.

Im vorigen Jahr fiel der Josefsparteitag noch ins Wasser. Heuer unternimmt die Königlich Bayerische Josefspartei (KBJP) einen neuen Anlauf. Allerdings nicht mehr auf dem Kühbacher Brauereifest, wo der Parteitag seit 2008 stattfand, sondern – wieder – auf dem Aichacher Volksfest. Am Sonntag, 7. Juli, um 13.30 Uhr geht’s los.

Die Josefspartei will ihren Parteitag wieder aufleben lassen

Es ist ein Neuanfang, mit dem KBJP-Vorsitzender Fritz Beintner vor allem eine Hoffnung verbindet: „dass wir den Josefsparteitag wieder aufleben lassen können“. In Kühbach war die Veranstaltung auf immer weniger Resonanz gestoßen. 2018 war der Parteitag ganz ausgefallen, weil der Sonntag beim Kühbacher Brauereifest auf den Muttertag fiel. 2017, als mit dem früheren CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und jetzigen Bundesverkehrsminister eigentlich ein Festredner am Pult stand, der für den ein oder anderen deftigen Spruch gut ist, waren die 2000 Sitzplätze im Kühbacher Festzelt allenfalls zur Hälfte besetzt. Der Großteil waren Mittagsgäste, die nach dem Essen das Zelt verließen. Nur rund 500 Leute blieben da. „Der Scheuer hat mir fast leid getan“, sagt Beintner.

Zuletzt kamen immer weniger Seppen und Josefinen

Dabei war die Josefspartei 2008 mit großen Hoffnungen vom Aichacher Volksfest aufs Kühbacher Brauereifest umgezogen. Zum einen war nie etwas aus ihren Plänen geworden, zum Josefstag am 19. März eigens ein Zelt auf dem Aichacher Volksfestplatz aufzustellen. Zum anderen hoffte Fritz Beintner, damals Generalsekretär, angesichts des Termins im Mai – und nicht mehr in der Urlaubszeit wie beim Aichacher Volksfest – auf mehr Besucher. Doch es zog immer weniger Seppen, Josefas und Josefinen ins Zelt.

Umberto Freiherr von Beck-Peccoz als Veranstalter des Kühbacher Brauereifests war davon wenig begeistert. Ob das ein Grund für die Rückkehr nach Aichach war, dazu will sich Beintner öffentlich nicht äußern. Die Josefspartei müsse „in den nächsten Jahren etwas tun“, hatte von Beck-Peccoz damals gesagt. Sein Vorschlag: bei den Rednern wieder auf den Gaudifaktor hinarbeiten.

Der Festredner steht bereits fest

Heuer soll Reinhard Pachner der Festredner sein. Der frühere Landtagsabgeordnete (2002 bis 2013) wird auf der Internetseite der KBJP nicht als Redner angekündigt. Doch auf Nachfrage teilt Beintner den Namen des 75-Jährigen aus dem Friedberger Stadtteil Heimatshausen mit. „Der kann das ganz gut“, ist Beintner überzeugt. Immer wieder habe Pachner der Partei Festredner aus dem Landtag vermittelt.

Zum 33. Mal findet der Parteitag in diesem Jahr statt. Anders als früher verschickt die KBJP nur noch in Einzelfällen schriftliche Einladungen. Alle anderen müssen sich auf der Internetseite informieren. Nicht nur das Interesse der Zuhörer sank in den vergangenen Jahren merklich. Sondern auch das der eigenen Mitglieder: „Es kommt niemand mehr nach. Wir haben fast keine Neuzugänge“, bedauert Beintner. Deprimierend sei das, fügt er hinzu. Zehn Helfer und er steckten schließlich viel Herzblut hinein. Und dann fügt er einen Satz hinzu, der ihm früher nicht über die Lippen gekommen wäre: „Wenn’s gar nicht mehr geht, müssen wir den Parteitag halt einstellen.“

Otto Steuerl ist der "Erfinder" der Josefspartei

1985 hatte Otto Steuerl, einst Weltvorsitzender der Seppen, die KBJP im Turm der Damischen Ritter in Aichach aus der Taufe gehoben. Hauptziel: Der Josefstag am 19. März soll wieder ein Feiertag werden – ein bisher unerfüllter Wunsch. Steuerl starb 2015 im Alter von 91 Jahren. Beintner hofft, dass die Josefspartei eine Zukunft hat. Er fühlt sich an das Versprechen gebunden, das er Steuerl gab, als dieser schon sehr krank war: den heiligen Josef, den Ziehvater Jesu, zu ehren und das Gedenken an ihn hochzuhalten.