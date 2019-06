vor 51 Min.

Jubiläum zum Ende

Mit einem Dienstjubiläum beendete Theresia Ankner ihre Arbeit bei der Stadt Aichach. 1994 fing sie in der Finanzverwaltung an. Bürgermeister Klaus Habermann bedankte sich mit einem Blumenstrauß. (AN, Foto: P. Kamenka)

Themen Folgen