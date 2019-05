vor 39 Min.

Jubilarin beschenkt Kartei der Not

Anneliese Kaiser spendet 400 Euro

Ihren 85. Geburtstag hat Anneliese Kaiser aus Petersdorf gefeiert. Statt Geschenken wünschte sich die Jubilarin jedoch Spenden für die Kartei der Not. Dabei kam der stolze Betrag von 400 Euro zusammen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Anneliese Kaiser das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region unterstützt, bedenkt. Schon zu ihrem 80. Geburtstag vor fünf Jahren hatte sie sich statt Geschenken Spenden gewünscht und dem Hilfswerk einen stolzen Betrag zukommen lassen. „Da hilft man in der Region“, sagt Anneliese Kaiser.

Bei der Kartei der Not trägt alle Verwaltungskosten die Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen. Alle Spenden kommen ohne Abzüge Bedürftigen zugute. (bac)

Themen Folgen