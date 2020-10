vor 11 Min.

Jürgen Zandtner bleibt Schützenmeister, Jörg Seckler wird Schützenkönig

Plus Die Griesbachtaler-Schützen aus Untergriesbach ziehen Bilanz. Neben vielen gesellschaftlichen Ereignissen gibt es auch sportliche Erfolge zu vermelden.

Zur Jahreshauptversammlung der Griesbachtaler begrüßte Schützenmeister Jürgen Zandtner. Schriftführer Georg Heinrich und er gaben einen Rückblick auf das Jahr 2019, das mit einem Kracher begann. Gauschützenkönig Franz Achter mit Ehefrau Elfriede und der Schützenkönig Jörg Seckler mit Ehefrau Miriam hatten beim Gauschützenball ihren ersten großen Auftritt. Der nächste Höhepunkt folgte beim festlichen Ball des Sports. Jörg Seckler, Pistolenschütze bei den Griesbachtalern, wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Im Fasching stand noch der Bürgerball in Untergriesbach auf dem Programm.

Als weiteres gesellschaftliches Schützenereignis ist das Starkbierschießen zu nennen. Erich Hang gewann mit dem besten Ergebnis. Am 12. Mai führten die Griesbachtaler ein Blasrohrschießen durch. Es kamen viele, um sich das Spektakel anzusehen, aber leider blieb es bei dem einmaligen Besuch der Interessierten. Roben Wagner gewann diesen Wettbewerb. Auch ein Vatertagsausflug wurde durchgeführt. Die Teilnehmer brachten ihre Räder auf einem Anhänger nach Friedberg und von dort fuhr die Gruppe nach mehreren Pausen nach Aichach. Selbstverständlich nahmen die Griesbachtaler mit Schützenkönig und Fahnenabordnung beim Volksfesteinzug teil.

Jörg Seckler wird neuer Schützenkönig

Nach der Sommerpause wurde das Er-und-Sie-Schießen abgehalten. Dann folgten das Königsschießen und die Weihnachtsfeier. Dabei fand auch die Königsproklamation statt. Der neue Schützenkönig wurde wieder Jörg Seckler mit einem 6,2-Teiler, geschossen mit seiner Luftpistole. Zweitplatzierte war seine Ehefrau Miriam, die einen 79,9- Teiler mit der Luftpistole erzielte und die Scheibe des Schützenkönigs gewann. Bernhard Glassner, ebenfalls Luftpistolenschütze, gewann die Scheibe des Gauschützenkönigs Franz Achter.

Erstmals werden drei Pistolenschützen Gaumeister

Sportleiter Jörg Seckler berichtete von den sportlichen Erfolgen der Griesbachtaler. Erstmals in der Geschichte des Vereins wurden drei Pistolenschützen Gaumeister. In der Klasse Damen II Miriam Seckler, in der Klasse Herren II Jörg Seckler und in der Klasse Herren V Franz Achter. Bei den Rundenwettkämpfen erreichte die Mannschaft in der C-Klasse den fünften Platz. Bei der oberbayerischen Meisterschaft erzielte Jörg Seckler den 22. Platz mit 367 Ringen und seine Ehefrau Miriam mit 341 Ringen in ihrer Klasse den 28. Platz. Jörg Seckler konnte sich mit diesem Ergebnis zur bayerischen Meisterschaft qualifizieren. Auch am Oktoberfestlandesschießen nahmen die Pistolenschützen teil. Jörg Seckler erreichte auf der Meisterscheibe den vierten Platz, bei der Blattlprämie den siebten Platz und auf der Festscheibe den zehnten Platz und ließ so Olympiateilnehmer, Kaderschützen und Bundesligaschützen hinter sich.

Die Mitglieder bestätigen Zandtner als Schützenmeister

Turnusgemäß standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Jürgen Zandtner wurde zum Schützenmeister wiedergewählt. Franz Achter wurde zum zweiten Schützenmeister gewählt. Kassier blieb Berger Matthias. Georg Heinrich wurde wieder Schriftführer, Jörg Seckler Sportleiter. (ach)

