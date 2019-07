vor 35 Min.

Jugend unterstützt Naturschutz

Katholische Landjugend Alsmoos spendet 250 Euro

Die KLJB Alsmoos hat der Ortsgruppe Lechrain des Bund Naturschutz 250 Euro gespendet. „Das ist im Groben der Erlös aus dem Grillen beim heurigen Jaudus“, verraten Laura Hitzler und Tobias Völkl, beide im Vorstand der Landjugend.

Die BN-Ortsgruppe engagiert sich auch in der Gemeinde Petersdorf. Dort haben zunächst Richard Brandner und jetzt Dietrich Binder die naturschutzfachlichen Maßnahmen angepackt, zu der eine Gemeinde aufgrund ihrer Bautätigkeit selbst verpflichtet ist. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen am Alsmooser Graben, die Rekultivierung der längst geschlossenen Bauschuttdeponie in Willprechtszell oder etwa Ausgleichsmaßnahmen am Waldrand östlich der Ortschaft Alsmoos sind abgeschlossen – auch dank der tatkräftigen Mithilfe der Ortsgruppe Lechrain in Person von Willi Christoph. Er fungierte als Planer, Berater, Bauleiter und Bauausführender zusammen mit zahlreichen privaten Aktivisten aus der Gemeinde. Nur so war es möglich, den engen Kostenrahmen der Gemeinde Petersdorf einzuhalten.

Laura Hitzler und Tobias Völkl wollen sich mit Mitgliedern der KLJB Alsmoos bei einer Führung etliche der Projekte anschauen, die der BN Lechrain auf den Fluren Petersdorfs verwirklicht hat. Die bekanntesten darunter dürften der neu gestaltete Pfarrwald und die als Ökoflächen bewirtschafteten Alsmooser Pfarrwiesen sein. Die BN-Ortsgruppe betrachtete die Spende auch als Auszeichnung für ihre geleistete Arbeit. Entsprechend dankbar äußerten sich Schatzmeisterin Renate Moll und Vorsitzender Josef Moll. (mgw)

