vor 18 Min.

Jugendliche Radfahrer schlagen Frau nach Unfall

Einer der Jugendlichen fährt die Fußgängerin in Dachau an. Die 46-Jährige wird dabei verletzt. Helfen wollen ihr die jungen Leute nicht. Im Gegenteil

Mit Schlägen und Tritten sind drei Jugendliche in Dachau auf eine verletzte Frau losgegangen. Wie die Polizei berichtet, fuhren die drei Jugendlichen mit ihren Rädern am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in auf dem Fußweg der Bahnhofstraße von der Münchner Straße kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Bankfiliale ging eine 46-jährige Frau in die gleiche Richtung. Zwei Radler fuhren an der Fußgängerin problemlos vorbei, der Dritte prallte mit dem Vorderrad gegen den rechten Fuß der Fußgängerin und verletzte sie an der Wade. Der Jugendliche wollte weiterfahren ohne sich um den Vorfall zu kümmern, wurde aber von der Verletzten aufgehalten. Einer der beiden anderen Radfahrer mischte sich jetzt ein. Es kam anfangs zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in Schlägen und Tritten gegen die Fußgängerin endete. Anschließend liefen die drei Jugendlichen weg, wobei einer der Jugendlichen sein Fahrrad zurück ließ. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Ein anderer Zeuge konnte noch einen der Jugendlichen mit dem Handy fotografieren. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dachau unter Telefon 08131/5610 zu melden. (AN)

Themen Folgen