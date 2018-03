vor 23 Min.

Jugendliche fürs Ehrenamt begeistern

Was Vereine tun können, um mehr Nachwuchs für sich zu gewinnen

In vielen Vereinen und Initiativen liegt das Durchschnittsalter jenseits der 50. Ein Generationswechsel wäre in vielen Fällen notwendig. Doch wo sind sie, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen und wie spricht man sie an? Die Freiwilligenagentur Mitanand & Füranand im Wittelsbacher Land“ nimmt sich dieses Problems an. Die Agentur bietet am Samstag, 21. April, mit dem Kreisjugendring Aichach-Friedberg und dem kommunalen Jugendpfleger Matthias Matuschka ein Forum mit dem Titel „Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt“ an. Laut Freiwilligensurvey von 2009 geben 59 Prozent der Vereine an, keine oder unterdurchschnittlich wenig junge Mitglieder im Alter von 14 bis 30 Jahren zu haben. Stefanie Siegling, Leiterin der Freiwilligenagentur, sagt: „Junge Leute haben sehr viel mit sich selbst und dem Erwachsenwerden zu tun. Außerdem fordern die Schule, Freunde und Hobbys den größten Teil der verfügbaren Zeit ein. Diese Zielgruppe für ein Ehrenamt zu begeistern, stellt also eine besondere Herausforderung dar, ist aber durchaus möglich.“

Das Forum soll den Teilnehmern neue Impulse für den eigenen Verein mitgeben. Sie haben Gelegenheit, sich mit Mitarbeitern anderer Organisationen auszutauschen. Auf dem Programm der Veranstaltung stehen verschiedene Workshops zum Beispiel zur Nachwuchsgewinnung über soziale Medien. Das Forum dauert von 10 bis 15.15 Uhr im Kreisgut Aichach (Am Plattenberg). (AN)

Freiwilligenagentur Mitanand & Füranand im Wittelsbacher Land“, Ingrid Lerch, 08251/20420-12 oder ingrid.lerch@lra-aic-fdb.de