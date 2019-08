14:30 Uhr

Jugendliche hantieren mit Schlagring in Fast-Food-Restaurant

Die Polizei hat Messer und Schlagringe bei Jugendlichen in Dachau gefunden.

Die Polizei hat drei Jugendliche in Dachau durchsucht und zwei Schlagringe sowie Messer gefunden. Sie hatten zuvor mit einem Schlagring in einem Fast-Food-Restaurant hantiert.

Drei Jugendliche haben in Dachau in einem Fast-Food-Restaurant mit einem Schlagring hantiert. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Zeuge die Beamten informiert. Sie durchsuchten die 13 bis 15-Jährigen aus Dachau am Freitag gegen 17 Uhr und fanden bei ihnen einen zweiten Schlagring, ein Einhandmesser und ein Butterflymesser.

Polizei: Beamte bringen Jugendliche zu Eltern

Da es sich um verbotene Gegenstände handelt, deren Besitz strafbar ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt, stellte die Polizei diese sicher und brachte die Jugendlichen zu ihren Eltern. (phis)

