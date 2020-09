11:15 Uhr

Jugendliche quälen Katze Sisi? Polizei revidiert Erstmeldung

Junge Leute, die eine Katze quälen: Das hat die Polizei Dachau jüngst aus Karlsfeld gemeldet. Inzwischen stellt sich der Fall ganz anders da. Wie es Sisi jetzt geht.

Nach zwei Wochen stellt sich ein vermeintlicher Fall von Tierquälerei in Karlsfeld völlig anders dar. Am 15. September hatte die Dachauer Polizei mitgeteilt, Jugendliche hätten in der Vorwoche in Karlsfeld eine Katze gequält. Zwei Frauen nahmen die Katze mit Namen Sisi mit. Sie wurde in der Tierklinik Oberschleißheim operiert. Der Fall hatte Wellen unter Tierfreunden geschlagen.

Die Polizei Dachau weiß, was Katze Sisi wirklich passiert ist

Am Donnerstag informierte die Dachauer Polizei nun vom Ergebnis ihrer „umfangreichen Ermittlungen“. Sie gehe nun nicht mehr von einer Misshandlung durch Jugendliche aus, wie sie offenbar ein Zeuge mitgeteilt hatte, sondern von einem „Zusammenstoß mit einem Fahrzeug“ aus, teilte die Polizei mit. Diesen Rückschluss ließen das Verletzungsbild des Tieres und Angaben des Tierarztes zu, so ein Sprecher der Inspektion. Ihm zufolge hat sich Sisi inzwischen ganz gut erholt. Die Katze lebt wieder bei ihrem Besitzer. (jca)

