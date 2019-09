vor 2 Min.

Jugendliche täuschen Unfall mit Moped vor - Polizei ermittelt

Zwei Jugendlichen droht Ärger: Sie hatten der Polizei einen Zusammenprall mit einem Moped gemeldet. Ihre Verletzungen kamen aber anders zustande.

Zwei jugendliche Fußgänger sind in der Nacht zum Samstag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach von einem Unbekannten auf einem Moped angefahren und verletzt worden – das zumindest sagten die beiden bei der Polizei aus (wir berichteten). Jetzt suchte einer der beiden die Beamten erneut in Begleitung eines Rechtsanwalts auf. Der 15-Jährige gestand laut Polizei, am Samstagmorgen selbst mit einem Krad gestürzt zu sein.

Täuschung: Jugendliche verstecken das beschädigte Krad

Die erlittenen Verletzungen stammen laut Aussage des Jugendlichen von diesem Unfall. Das Krad hätte der 15-Jährige zusammen mit seinem 16-jährigen Gefährten versteckt. Einen Zusammenprall mit einem Moped habe es nie gegeben – die Geschichte ist laut dem 15-Jährigen frei erfunden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt. (sry-)

Themen Folgen