01.12.2018

Jugendzuschuss steigt für Sportvereine

Beitrag steigt von 15 auf 25 Euro

Einen höheren Zuschuss bekommen die Aichacher Sportvereine für ihre jugendlichen Mitglieder. Wie vom Finanzausschuss empfohlen, steigt er von derzeit 15 Euro auf 25 Euro. Die Erhöhung wurde mit 27:2 Stimmen beschlossen. Dagegen stimmten Erich Echter (Christliche Wählergemeinschaft) und Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach). Die Stadt zahlt somit künftig statt knapp 40000 Euro gut 66000 Euro.

abgeschlossen Eine Woche hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrats unter der Leitung von Hans-Peter Port die Jahresrechnung 2017 der Stadt und der Spitalverwaltung geprüft. 23 Feststellungen hat er getroffen. Die Anmerkungen und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu waren nun Thema im Stadtrat. Sie reichten vom lockeren Treppengeländer im Oberen Tor über die Wasserboiler, die künftig nachts ausgeschaltet sein sollen bis zu Mängeln am Friedhof.

Angeregt wurden zum Beispiel mit Blick auf die Landesausstellung 2020 mehr Sitzgelegenheiten am Stadtplatz. Diese sollten vom gleichen Typ sein wie in der Oberen Vorstadt, merkte die Verwaltung dazu an. Geld dafür müsste 2019 im Haushalt vorgesehen werden.

Für das Freibad betrug die Jahresstromrechnung gut 28000 Euro. Dazu regte der Ausschuss eine Photovoltaikanlage zur Stromproduktion im Eigenverbrauch an. Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte dazu, die Dachflächen des Freibads seien mit einer Absorberanlage zur Erwärmung des Badewassers belegt. Die freie Dachfläche böte nur einer kleinen Anlage Platz und scheine unwirtschaftlich. Erol Duman schlug dafür einen ungenutzten Teil der Liegewiese vor oder eine Überdachung über dem Kinderbecken, für das zum einen eine Beschattung, zum anderen eine Beheizung gewünscht ist. Das Kinderbecken sollte heuer schon von einem Sonnensegel beschattet werden. Wie Bürgermeister Habermann berichtete, konnte es heuer aber nicht geliefert werden. Der Auftrag sei aber bereits erteilt.

vertagt Voraussichtlich im Dezember fällt die Entscheidung, ob Aichach ein Gestaltungshandbuch bekommt. Im Stadtrat wurde das Thema von der Tagesordnung genommen, weil noch Fragen offen seien. (bac)

