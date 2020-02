Junge Forscherinnen entwickeln biologisch abbaubare Folie

Plus Sarah Felber und eine Klassenkameradin aus Kühbach könnten ein Müllproblem lösen. Sarahs Schwester Melanie stellt Naturkosmetik her.

Die beiden Schwestern Sarah und Melanie Felber, 16 und 14 Jahre alt, aus Kühbach arbeiten beide am Müllproblem. Mit ihren Ideen nehmen die beiden Schülerinnen des Gymnasiums in Schrobenhausen am Schülerwettbewerb Jugend forscht teil. Am Mittwoch stellen sie ihre Projekte beim Regionalentscheid in Augsburg vor. Aus der Region kommen weitere gute Ideen.

Sarah tritt mit einer Klassenkameradin im Fachbereich Chemie mit einer biologisch abbaubaren Folie an, um den Unmengen an Plastikmüll zu begegnen. Melanie möchte im Wettbewerb Schüler experimentieren für die Teilnehmer unter 15 Jahren mit selbst hergestellter Naturkosmetik im Fachbereich Biologie zu mehr Natürlichkeit anregen.

Jugend Forscht: Melanie Felber stellt natürliche Kosmetikartikel her. Bild: Anna-Lena Bruggner

Sarah und ihre Klassenkameradin Luisa Hofer, 15, waren geschockt von den Mengen an Plastikmüll, der auch nicht verrottet. Deshalb arbeiten sie an einer biologisch abbaubaren Alternative zu Frischhaltefolie. Sie besteht aus Stärke, Schwefel, Wasser, Glycerin und Gelatine. Das Rezept dazu bekamen sie im Wahlkurs Jugend forscht von ihrem Lehrer Christian Beer, der den Kurs vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat.

Bereits in der achten Klasse haben die beiden angefangen, an ihrem Projekt zu arbeiten. Seitdem haben sie einige Versuche mit der Folie durchgeführt. Neben der Festigkeit, untersuchten sie auch, wie sich die Folie in unterschiedlichen Flüssigkeiten wie Wein, Öl, Essig oder Milch verhält. Dabei fanden sie heraus, dass die Folie bei Berührung mit Wasser schnell glitschig und brüchig wird. „Das ist natürlich nicht der Sinn“, sagt Sarah. Denn ihr Produkt soll wie Frischhaltefolie verwendet werden können. Deshalb versuchten sie, die Folie, mit einer Wachsschicht gegen Wasser beständig zu machen. Das funktioniert momentan noch nicht so gut, wie die beiden erklären. In Wasser ist die Folie nach mehr als 100 Tagen abgebaut, fanden sie heraus.

Die Folie wurde unter anderem in Rotwein und Essig gelegt und anschließend wieder getrocknet. Hier sieht man, dass die Folie die Farben der Flüssigkeiten angenommen hat. Bild: Anna-Lena Bruggner

Die beiden Klassenkameradinnen sind nicht das erste Mal mit ihrem Projekt bei Jugend forscht dabei: Im vergangenen Jahr beim Regionalwettbewerb in Ingolstadt waren sie allerdings noch nicht weit genug mit ihren Versuchen. Auch jetzt ist die Arbeit an ihrem Projekt noch nicht beendet. „Es gibt immer viel zu tun“, sagt Luisa. Die beiden wollen ihre Folie so weiterentwickeln, dass sie eine echte Alternative zu herkömmlichen Folien ist.

Wie erfolgreich solche Bestrebungen von Schülern sein können, zeigt das Beispiel von Leonie Prillwitz aus Friedberg. Die 15-Jährige gewann vergangenes Jahr mit ihrem Mikroplastikfilter für die Waschmaschine den Regionalwettbewerb von Jugend forscht. Außerdem erhielt sie den Sonderpreis des bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus für das beste interdisziplinäre Projekt. Und vor Kurzem präsentierte sie ihre Arbeit in der TV-Show „Das Jugend-Ding des Jahres“.

Für Sarah und Luisa steht jetzt aber erst mal der Regionalwettbewerb bevor. Sie hoffen ebenso auf einen Preis wie Sarahs Schwester Melanie bei Schüler experimentieren.

Neben losen Seifen und Badebomben hat Melanie auch Hand und Lippencremes hergestellt, die sie abfüllt und mit Schildern versieht. Bild: Anna-Lena Bruggner

Die 14-Jährige stellt selbst Naturkosmetik aus hautfreundlichen und natürlichen Stoffen her. Damit will sie dazu anregen, die eigenen Kosmetikartikel selber herzustellen, anstatt immer alles zu kaufen. Deshalb nutzt sie für ihre Produkte Stoffe wie Bienenwachs oder Natron, die leicht zu besorgen sind. Die Rezepte für ihre Produkte fand sie im Internet. Bereits seit 2017 arbeitet sie daran, zuerst in einer Gruppe, nachdem diese sich aufgelöst hat, allein. Mittlerweile hat sie Seifen, Badebomben, Lippenpflegestifte und Handcremes im Programm.

Wissenswertes zum Wettbewerb Jugend Forscht 1 / 6 Zurück Vorwärts Regionalwettbewerb: Am Mittwoch, 19. und am Donnerstag, 20. Februar, findet im MAN-Museum in Augsburg der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ statt. Dort treten in diesem Jahr 101 Teilnehmer an. Die Schüler präsentieren ihre Arbeiten an einem selbst gestalteten Messestand einer fachkundigen Jury und der Öffentlichkeit. An den Ständen findet die Befragung durch die jeweiligen Fachjuroren statt. Die Siegerehrung ist am Donnerstag um 15 Uhr. Interessierte können die Ausstellung der Projekte am Donnerstag von 9 bis 14 Uhr besuchen. Die Gewinner des Regionalwettbewerbes dürfen am Landeswettbewerb teilnehmen, die Landessieger qualifizieren sich für das Bundesfinale.

Wettbewerb: „Jugend forscht“ wurde im Jahr 1966 ins Leben gerufen. Mit seiner über 50-jährigen Geschichte ist der Wettbewerb damit einer der ältesten und renommiertesten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Das Bundesfinale gastiert jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt. In diesem Jahr dürfen die Landessieger nach Bremen reisen.

Altersklassen: Die jüngeren Schüler ab der 4. Klasse bis 14 Jahre treten bei „Schüler experimentieren“ an. Die Altersklasse von 15 bis 21 Jahren nimmt am Hauptwettbewerb „Jugend forscht“ teil.

Fachgebiete: Die Projekte etwa von Chemikern und Geografen sind nicht gut vergleichbar. Deshalb vergibt die Jury neben Biologie, Physik und Chemie auch Preise in den Fächern Geo- und Raumwissenschaften, Arbeitswelt und Technik sowie Mathematik und Informatik. Die Teilnehmer können als Einzelbewerber oder in Gruppen von zwei oder drei Schülern antreten.

Bewertung: Die Jury bewertet die Projekte nach Kriterien wie Originalität, Alltagsbezug, Kreativität und Exaktheit. Außerdem beurteilt die Jury, wie eigenständig die Schüler gearbeitet haben.

Preise: Die Preisträger können verschiedene Gewinne ergattern, die von Sponsoren gestiftet werden. Dazu zählen Geld- und Sachpreise, aber auch Praktika oder Exkursionen. Beim Bundeswettbewerb erhält die außergewöhnlichste Arbeit den Preis des Bundespräsidenten, die originellste Arbeit erhält den Preis des Bundeskanzlers. (AN)

Mit denen führt sie auch Versuche durch, beispielsweise, wie stark ihre Badebomben sprudeln. Auch sie war schon vergangenes Jahr mit ihren Kosmetikprodukten bei Schüler experimentieren dabei. Nach dem Regionalwettbewerb möchte sie sich im Wahlkurs einem neuen Projekt widmen, eine Idee dazu hat sie noch nicht.

Neben Jugend forscht haben beide Schwestern auch schon an einem anderen Wettbewerb teilgenommen. Bereits viermal machten sie gemeinsam bei „Experimente – Antworten“ mit. „Dabei müssen naturwissenschaftliche Aufgaben in mehreren Runden beantwortet werden“, erklärt Sarah. Schon dreimal wurden sie dabei für den Superpreis nach München eingeladen. Dabei ist das Experimentieren für beide keine Belastung neben der Schule. Das meiste könnten sie in ihrem Wahlkurs mit Unterstützung ihrer Lehrerin Lisa Bollwein, die den Kurs vorübergehend übernommen hat, erledigen, erzählen sie. Man merkt ihnen an, wie viel Spaß sie am Experimentieren und Entdecken haben. Sarah sagt: „Die Arbeit an dem Projekt ist wie Freizeit für mich.“

