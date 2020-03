12:48 Uhr

Junge Frau prallt mit Kleinwagen frontal gegen Transporter

Eine 21-Jährige ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall nahe Lotzbach (Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau) ums Leben gekommen.

Eine 21-jährige Autofahrerin ist bei Lotzbach (Landkreis Dachau) mit ihrem Kleinwagen frontal in einen Kleintransporter geprallt. Die Frau starb am Unfallort.

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall nahe Lotzbach (Gemeinde Hebertshausen , Landkreis Dachau ) ums Leben gekommen.

Sie war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Kleinwagen der Marke Hyundai auf der Kreisstraße DAH 3 von Amperpettenbach in Richtung Lotzbach unterwegs. Circa 400 Meter vor Lotzbach kam sie nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem Kleintransporter der Marke Fiat Ducato. An dessen Steuer saß ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Reanimation an der Unfallstelle bei Lotzbach bleibt erfolglos

Die Frau wurde zwar noch reanimiert, starb aber an der Unfallstelle. Der Mann wurde durch den Frontalzusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Münchener Klinik transportiert. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachter hinzugezogen, der unfallanalytisches beziehungsweise technisches Gutachten erstellen soll. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort. Die Straße wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. (nsi)

Themen folgen