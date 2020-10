12:30 Uhr

Junge Konditorin aus Pöttmes backt sich glutenfrei zum Erfolg

Plus Die 19-jährige Jessica Stadlbauer aus Pöttmes ist Schwabens beste Konditorin. Das Besondere: Sie backt ganz ohne Gluten.

Von Henriette Deuring

Routiniert tränkt und schichtet Jessica Stadlbauer die Tortenböden und streicht sie anschließend sorgfältig mit Mango-Maracuja-Creme ein. In der Backstube der Konditorei Schenkel in Aichach duftet es nach frisch Gebackenem. Geschäftig wuseln die Mitarbeiter herum und doch hat alles seine Ordnung. Auch die 19-jährige Jessica konzentriert sich auf ihre Arbeit. Drei Jahre im Betrieb liegen hinter der jungen Frau. In diesem Sommer hat sie die Ausbildung zur Konditorin abgeschlossen – mit einer Auszeichnung.

In ihrer Abschlussprüfung musste Jessica Kreativität, Fingerspitzengefühl und einen guten Geschmackssinn beweisen. Der Praxis-Teil stand unter dem Motto „Impressionen von Form und Farbe – Sweet modern Dreams“. Kein einfaches Thema, wie ihr Ausbilder Karl Schenkel anmerkt. Zumal Jessica unter besonderen Voraussetzungen arbeitet: Sie backt glutenfrei, der Leitlinie ihres Ausbildungsbetriebes folgend.

Als Höhepunkt der Abschlussarbeit präsentierte Jessica eine Formtorte aus Erdbeermürbteig. Bild: Stefan Grimm

Als Einzige absolvierte sie ihre Prüfung mit Zutaten frei von Gluten. Statt Weizenmehl verwendete sie beispielsweise Reis- oder Maismehl. Die Konsistenz und der Geschmack seien dann ganz anders als mit herkömmlichen Zutaten, erklärt Schenkel.

Jessica Stadlbauer aus Pöttmes ist Schwabens beste Konditor-Gesellin

Trotzdem zeigte Jessica, was sie kann: Mini-Macarons mit Joghurt-Veilchen-Canache oder Waldfrucht-Sahne-Tartelettes mit Baiserhaube, sind nur eine kleine Auswahl von dem, was sie in ihrer Prüfung vorstellte. Als Höhepunkt präsentierte sie eine Formtorte aus Erdbeermürbteig mit Zitronen-Buttercreme und Granatapfelgelee-Einlage. Passend zum Thema gestaltete Jessica die Torte mit kreativer Form und Farbe. So konnte sie sich gegen die rund 40 anderen Prüflinge durchsetzten: Sie darf sich Schwabens beste Konditor-Gesellin des Jahres 2020 nennen.

Dabei wollte sie gar nicht Konditorin werden, sondern Köchin. Jessica hat seit ihrer Kindheit gerne gekocht. Im Hauswirtschaftszweig in der Realschule verstärkte sich ihre Lust daran sogar. Da habe der Berufswunsch nahegelegen, erzählt die 19-Jährige aus dem Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen. Hätte sie nicht spontan ein Praktikum in der Aichacher Konditorei Schenkel gemacht, würde Jessica jetzt wahrscheinlich in einem Restaurant arbeiten.

In der Konditorei Schenkel in Aichach wird glutenfrei gebacken

Inhaber Karl Schenkel erzählt, er habe„glei gspannt“, dass sich die 19-Jährige gut als Konditorin machen würde. Schon nach drei Tagen habe er sich gedacht, dass er die junge Frau gerne übernehmen würde. Die damals 16-Jährige brachte laut ihrem Ausbilder alle nötigen Voraussetzungen für eine Ausbildung zur Konditorin mit: Sie ist diszipliniert, kreativ und zeichnet gerne.

Jessica bemerkte, dass ihr gerade das Kreative sehr gefällt. Am liebsten macht und dekoriert sie Pralinen. In ihrem Arbeitsalltag muss sie Disziplin beweisen. Bereits zwischen fünf und sechs Uhr beginnt Jessica ihre Schicht. Erst helfe sie mit bei Brot und Semmeln, erzählt die 19-Jährige, „dann wechsle ich in den Tortenposten.“ Je nach Bestellung stehen dort unterschiedliche Aufgaben an.

Für ihren Abschluss buk Jessica Waldfrucht-Sahne-Tartelettes mit Baiserhaube. Bild: Stefan Grimm

Zum Beispiel Geburtstags-, Tauf- oder Hochzeitstorten. Die Dauer von einem Projekt ist dabei von vielen Faktoren abhängig. Je nach Bestellgröße, Farben und Verzierungen, können sich die Arbeiten über mehrere Tage hinziehen. Für ihre Lieblingspralinen – Sekt-Orange-Pralinen – braucht Jessica etwa zwei bis drei Tage.

Dass sie sich für eine glutenfreie Konditorei entschieden habe, sei „cool“, aber nicht ausschlaggebend gewesen, erzählt Jessica. Sie selbst hat keine Unverträglichkeit mit dem in vielen Getreidesorten vorkommenden Klebereiweiß Gluten. In der Berufsschule lernte Jessica das übliche Konditorenhandwerk, also auch das Arbeiten mit Weizenmehl.

Als nächstes will die junge Konditorin den Meister machen

Die Ausbildung ist auf drei Jahre ausgelegt, bei besonders guter Leistung auch zweieinhalb Jahre. Jessica hätte verkürzen können, wollte aber nicht, erzählt ihr Ausbilder Schenkel. Stattdessen habe sie in dieser Zeit intensiv ihr Können trainiert.

Das ging nicht ohne Fleiß. „Länger bleiben und öfter kommen“, erklärt die 19-Jährige. Außerdem besuchte sie einen dreitägigen Zuckerkurs bei Konditorweltmeister Manfred Bacher. Auch privat bäckt Jessica viel.

Mini-Macarons mit Joghurt-Veilchen-Canache kamen bei den Prüfern gut an. Bild: Stefan Grimm

Freunde bitten sie häufig um Plätzchen und Geburtstagstorten. Natürlich probiere sie auch gerne die Kreationen von anderen. „Jeder macht es dann doch irgendwie anders“, sagt sie. Ständig naschen muss sie aber nicht. Eigentlich sei sie immer schon eher die „Herzhaftere“ gewesen.

Für die Zukunft wünscht sich Jessica weitere Wettbewerbe. „Da hätte ich schon Lust drauf“, erzählt sie. Ansonsten möchte die Konditorin als nächstes den Meister machen, gerne wieder bei Karl Schenkel. „Da freue ich mich schon darauf“, sagt sie.

