vor 33 Min.

Junger Motorradfahrer aus Aichach stirbt am Brenner

Der 21-Jährige prallte im Stubaital in Tirol frontal gegen ein anderes Motorrad.

Ein 21-jähriger Aichacher ist bei einem Verkehrsunfall im Stubaital in Tirol ums Leben gekommen. Der Unfall geschah am vergangenen Freitag auf der alten Brenner-Bundesstraße im Gemeindegebiet von Schönberg.

Der junge Mann war auf der B182 in südlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 52-jähriger Italiener mit seinem Motorrad in die Gegenrichtung. Wie die Polizei Tirol mitteilte, geriet der junge Aichacher gegen 14.40 Uhr in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur, wodurch beide Motorräder frontal zusammenstießen. Dabei erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Er starb kurze Zeit später in der Universitätsklinik Innsbruck. Auch der Italiener wurde bei dem Unfall schwer verletzt; nach der Erstversorgung wurde er ebenfalls in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert.

Die alte, landschaftlich schöne Brenner-Bundesstraße ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Sie überqueren auf ihr die Alpen. Immer wieder ereignen sich auf der kurvenreichen Strecke schwere Motorradunfälle. (nsi)

