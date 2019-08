vor 35 Min.

Juzo: Erste Bereiche arbeiten schon im Neubau

Mit dem neuen Gebäude (vorderer Teil) hat das Unternehmen Julius Zorn (Juzo) an der Industriestraße in Ecknach seine Produktions- und Lagerstätten auf 28000 Quadratmeter verdoppelt. Der hintere Bereich wurde Ende 2013 bezogen. Links ist die Bundesstraße 300 zu sehen.

Der Erweiterungsbau des Aichacher Unternehmens Julius Zorn ist fertig. Ab Mitte August zieht der nächste Bereich ein. Warum kurze Wege wichtig sind.

Von Claudia Bammer

Der Bau ist fertig. In einem Teil davon laufen schon die Strickmaschinen. Die Flachstrickerei ist der erste Bereich, der den Erweiterungsbau von Julius Zorn (Juzo) an der Industriestraße in Ecknach bezogen hat. Den Umzug haben 100 Freiwillige – alles Mitarbeiter – in nur anderthalb Tagen am Osterwochenende geschafft, berichtet Geschäftsführer Uwe Schettler. Veranschlagt waren dafür vier Tage. Eine beeindruckende Leistung, findet er. Immerhin wiege eine Strickmaschine eine halbe bis eine dreiviertel Tonne. Jürgen Gold, Mitglied der Geschäftsleitung, ergänzt: „Produktionsausfall Null.“

Beide sind hochzufrieden, wie es mit der Erweiterung vorangeht. Zu den rund 15000 Quadratmetern der Ende 2013 an der Industriestraße bezogenen Produktions- und Lagerstätte, kommt mit dem Neubau fast nochmal so viel Fläche auf zwei Etagen dazu. Insgesamt sind es dann 28000 Quadratmeter.

Für den Neubau sind laut Gold 60000 Kubikmeter Erde bewegt, fast 100 Kilometer Datenleitungen, 60 Kilometer Elektroleitungen und elf Kilometer Rohre verlegt worden. Rund 20 Millionen Euro investiert das Unternehmen, das medizinische Hilfsmittel für die Kompressionstherapie entwickelt und herstellt.

Modernes Produktionsumfeld im Neubau

Schettler betont, im Neubau hätten die Mitarbeiter ein modernes Produktionsumfeld, vor allem was die Freundlichkeit der Räume und die Helligkeit angeht. Das habe sich sogar im Vergleich zum Vorgängerbau, der erst Ende 2013 bezogen wurde, noch verbessert. Dort sorgen Lichtkuppeln für Tageslicht in den Produktionsräumen.

Wie Gold erläutert, fließt im Neubau Tageslicht durch mehrere Lichthöfe, die die Mitarbeiter auch für Pausen nutzen können, an alle Produktionsarbeitsplätze. Auch die Klimatisierung sei dort optimal.

Entwicklung ist vor sechs Wochen eingezogen

Vor sechs Wochen hat der zweite Bereich – die Entwicklung – ihr neues Domizil bezogen. Die Produktmanager, die bislang in der Firmenzentrale am Juliusplatz saßen, sind jetzt mit der Technik, mit der sie zusammenarbeiten, vereint. Gold: „Die Information geht jetzt quasi über den Tisch.“

Dieses Prinzip bestimmt die gesamte Neuorganisation der Produktions- und Lagerstätten: Kurze Wege für die, die zusammenarbeiten. Zusätzlich bringt Roboter „Leo“ auf vorgegebenen Wegen Dinge von hier nach da. Wenn alles fertig ist, sind die Bereiche nicht mehr nach Tätigkeiten angeordnet, also Strickerei, Näherei, Färberei und so fort, sondern nach den vier Produktbereichen.

Wichtig sei das vor allem wegen der Lieferzeiten, erläutert Gold. Das Unternehmen stellt auch Maßanfertigungen her. Schließlich sollen Patienten nicht länger als nötig im Krankenhaus bleiben müssen oder Therapieerfolge verloren gehen, weil sie auf ihre Ware warten müssen. „Heute Bestellungseingang, morgen Auslieferung“ ist laut Gold die Devise. Etwa 4000 Päckchen verlassen Juzo täglich. Draußen gibt es Fahrradunterstellplätze mit Ladestationen für E-Bikes und 100 neue Parkplätze. Mit den vorhandenen sind es dann rund 250 Stellplätze auf dem Firmengelände.

Ab Mitte August zieht das Lager in den Neubau ein

Im dritten Schritt zieht ab Mitte August das Lager um: erst das Rohmateriallager, dann das Fertigwarenlager. Dann wird im Bestandsgebäude umgebaut. Bei der Färberei wird das von September bis März dauern, wegen der aufwendigen Technik und der Leitungen.

Danach wird noch das Labor erweitert, ebenso die Kantine. Diese soll kein „Tischfriedhof“ sein, wie Gold sagt, sondern mit Essens- und Loungebereichen sowie Stehtischen versehen werden. Nächstes Jahr ist wieder ein Familienfest geplant, bei dem Angehörige von Mitarbeitern das Werk besichtigen können.

Weitere Baupläne hat Juzo derzeit nicht. Uwe Schettler sagt: „Die Größenordnung ist schon auf ein paar Jahre ausgelegt.“ Doch wenn Mitarbeiter gefunden werden, sagt er, „dann muss das nicht das Ende sein.“ Auf der Suche nach Fachkräften hat Juzo einen offenen Bewerbertag mit guter Resonanz veranstaltet. Derzeit hat das Unternehmen 750 Mitarbeiter. Bis Ende des 2019 sollen es 770 sein.

Die Julius Zorn GmbH (Juzo)

Die Julius Zorn GmbH (Juzo)

Das Unternehmen Die Julius Zorn GmbH – kurz Juzo – wurde 1912 von Julius Zorn gegründet. Seit 1948 hat sie ihren Sitz in Aichach. Heute leiten das mittelständische Familienunternehmen mit den Geschäftsführern Uwe Schettler und Annerose Zorn-West zwei Urenkel des Gründers. Die Firmenzentrale ist am Juliusplatz bei der Münchener Straße in Aichach zu finden, die Produktion und Logistik seit Ende 2013 an der Industriestraße.



Die Produkte Juzo fertigt medizinische Hilfsmittel für die Phlebologie (Gefäßerkrankungen, insbesondere von Venen), Lymphologie (Erkrankungen, die mit den Lymphgefäßen zusammenhängen), Narbentherapie (zum Beispiel nach Verbrennungen, Verbrühungen, Operationen oder Hauttransplantationen) und Orthopädie (Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats). Zum Portfolio zählen Kompressionsartikel, Bandagen und Orthesen. Unter dem Namen EquiCrown stellt Juzo medizinische Kompressionsbandagen für Pferde her.



Die Mitarbeiter Das mittelständische Unternehmen beschäftigt weltweit über 1100 Mitarbeiter – davon etwa 750 an seinem Hauptsitz in Aichach. Bis Jahresende sollen es 770 sein. Vor dem Neubau an der Industriestraße waren es 450 Beschäftigte. (AN) Quelle: Juzo



