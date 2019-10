vor 20 Min.

KAB: Seit 100 Jahren für den arbeitsfreien Sonntag

Landrat lobt Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) für starke Stimme, die christliche Werte in die Zukunft trägt. Am Sonntag wurde Geburtstag gefeiert

Von Alice Lauria

Einst hatte die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Aichach über einhundert Mitglieder. Auf ebenso viele Jahre kann sie heute zurückblicken. Am sonntag feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen in der Stadtpfarrkirche und im Pfarrzentrum. Die Mitgliederzahl hat sich zwar seither verringert auf heute noch knapp 40 Mitglieder, dennoch ist das Jubiläum ein triftiger Grund zu Feiern.

Nach einem Festzug vom Schlossplatz in die Stadtpfarrkirche mit Fahnen und Bannern der geladenen Ortsverbände, hielt Stadtpfarrer und KAB-Präses Herbert Gugler den Festgottesdienst ab. Unterstützt wurde er hierbei von Diakon und KAB-Diözesanpräses Georg Steinmetz. In seiner Festpredigt erinnerte Steinmetz an den Gründer der KAB, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler und versprach auch für die Zukunft der KAB: „Wir bleiben dran an den Menschen, denen es nicht gut geht“.

Regina Weber übergab aus einer Reis-Verkaufsaktion der KAB-Ortsgruppen den Erlös in Höhe von 2000 Euro an Judith Ettner vom Missionskreis Aichach. Der Missionskreis verwendet den Scheck für ein Hilfsprojekt rund um die St. Martin Percoto Primary an Vocational School in Uganda. Mit dem Geld können dort die Verpflegung der Schüler sowie die Gehälter der Lehrer gezahlt werden.

Im Pfarrzentrum St. Michael begann nach dem Gottesdienst der offizielle Teil mit einem Grußwort des Schriftführers Franz Schierl, in Vertretung für die Vorsitzende der KAB Aichach, Maria Schmid, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mitfeiern konnte. Am 27. September 1919 war die KAB auf Initiative des damaligen Pfarrers Josef Ammersinn von damals acht Männern gegründet worden. Seither setzt sie sich aktiv für die Rechte ihrer Mitglieder in arbeits- und sozialrechtlichen Belangen ein. Auch Aichachs Zweiter Bürgermeister Helmut Beck und Landrat Klaus Metzger gratulierten dem Ortsverband in kurzen Ansprachen zu diesem besonderen Geburtstag. Für Beck ist die KAB „eine starke Gemeinschaft und nicht mehr wegzudenken aus dem Stadtbild“. Der Landrat sagte: „Der Landkreis kann sich glücklich schätzen, dass er mit der KAB eine starke Stimme hat, die christliche Werte in die Zukunft zu trägt“. Christine Rist, KAB-Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Donau-Paar fand: „Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens für unsere Kinder und Kindeskinder“.

Höhepunkt des offiziellen Teils war der Festvortrag der KAB-Landesvorsitzenden Bayern, Erna-Kathrein Groll aus Kempten. Groll zeigte auf das Bild der acht Gründer des Ortsverbandes, eine Leihgabe des Aichacher Stadtmuseums, und bemerkte, was sich seit damals am meisten verändert hat: Es sind weitaus mehr Frauen sichtbar in der Vereinsarbeit. Sie erwähnte auch den Mitgliederschwund der vergangenen Jahrzehnte, merkte allerdings an, dass dieses Problem bundesweit bekannt sei und nicht nur den hiesigen Verein betreffe. Die KAB setzt sich wie in den vergangenen 100 Jahren für den Erhalt des arbeitsfreien Sonntags ein. In 46 Ländern gab es zwischenzeitlich KAB-Gruppen oder solche, die sich für die gleichen Werte einsetzten, so Groll. „Wenn es brennt, sind die Frauen und Männer der KAB da. Wir sind weiterhin Partner der Arbeitnehmer und deren Familien.“ Doch auch die KAB kommt um Veränderung nicht herum „Wir sind eine Bewegung und wir bewegen uns“ sagte die Kreisvorsitzende in Bezug auf das Thema der Digitalisierung.

Themen folgen