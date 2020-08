vor 18 Min.

Kabarettist Mathias Kellner begeistert in Blumenthal

Plus Kabarettist Mathias Kellner erzählt schräge und aberwitzige Geschichten aus seiner Jugend in Niederbayern und trifft damit den Nerv seiner Zuhörer.

Von Brigitte Glas

Ursprünglich hat er auf Englisch gesungen, bis er vor ein paar Jahren auf Bayerisch umgestellt hat. Mathias Kellner hat damit eine gute Entscheidung getroffen und mit dem Erzählen von schrägen und aberwitzigen Geschichten zwischendurch eine weitere. Mit dieser Mischung hat der 36-jährige Straubinger am Sonntag das Blumenthaler Publikum begeistert.

Kellner entführte das Publikum in breitestem Dialekt zurück in seine Kindheit und Jugend im tiefsten Niederbayern. Und alle fühlten sich mitgenommen. Seine Geschichten mitten aus dem Leben in der Provinz hatten wohl die meisten Zuhörer so oder so ähnlich, vielleicht nicht ganz so extrem, auch erlebt.

Mit dem Kassettenrekorder saß Mathias Kellner vor dem Radio

Wohl alle hatten mit Mikrofon und Kassettenrekorder stundenlang vor dem Radio gesessen, um das Lieblingslied in Echtzeit „herunterzuladen“. Dass dabei der Moderator immer hineinquatschte und auch die eine oder andere Werbung mit aufs Band kam, waren zähneknirschend akzeptierte Kollateralschäden.

Mit seiner „ersten Liebe“, einem uralten Ford Fiesta („Siggi, der fahrende Müllberg“), lief es nicht ganz so rund. Oft musste er sich auch noch bei seiner Oma erst Benzingeld erschleimen, bevor er die Spezln im Nachbardorf am Bushäusl treffen konnte. Und erst der Schul-Faschingsball! Wo er beim „Hosentürlwetza“ schmusend auf der Tanzfläche den ersten Liebesglücksrausch erlebt. Seine erste „Beziehung“ endete am selben Abend „a bisserl später“. „Wir haben uns da relativ schnell auseinandergelebt.“ Das Publikum lachte sich schlapp. Und dann sang er zwischen seinen „Gschichtln“ ein paar Lieder – zum Lachen oder auch ganz ernst zum Nachdenken.

Ein Gesamtkunstwerk aus Worten und Akkorden

Es war ein außergewöhnlicher Auftritt, den der Musikkabarettist in Blumenthal seinem Publikum bot. Zusammengefasst war es ein urig-witziges, kurzatmiges Gesamtkunstwerk aus Worten und Akkorden. Seine Bühne war puristisch: eine Gitarre und ein Stuhl, von dem er sich nicht mehr erhob. Er sagte geradeheraus, wie es ist. Auch der ganze „Zugabenscheiß“. Sein Vorschlag: Er sagt das letzte Lied an, dann rufen die Zuhörer „Zugabe“, dann spielt er ohne Getue eine, und das war’s. Vorgabe des Veranstalters war das Ende um 22 Uhr. Auch das schaffte Kellner punktgenau.

