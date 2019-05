vor 50 Min.

Kabarettist Rolf Miller redet in Aichach "wirres Zeug"

Aber genau das findet das Publikum im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum zum Brüllen komisch. Am Ende erzählt der Kabarettist sogar noch wahre Anekdoten.

Von Brigitte Glas

Aichach Er bringt keinen Satz zu Ende und seinen wirren Gedanken kann kaum einer immer folgen, aber alles lacht sich schlapp. Klar, wer da war: Rolf Miller. Der Kabarettist bot mit seinem neuen Programm „Obacht, Miller. Se return of se normal one“ im ausverkauften Pfarrzentrum viel Nonsens, sorgte aber damit für viel Gelächter. Seine unnachahmlichen Eigenheiten, die man auch aus dem Fernsehen kennt, wurden vom Aichacher Publikum sofort positiv aufgenommen.

Das Programm war neu, aber Millers Bühnenfigur war wie immer: „oft erreicht und nie kopiert“. Auf der Bühne befinden sich ein Stuhl und eine Flasche Wasser. Mehr benötigt der vielfach ausgezeichnete Kabarettist aus dem Odenwald nicht. Breitbeinig wie eh und je lümmelt er auf seinem Stuhl herum, redet munter drauflos und kommentiert alle gesellschaftlichen Ereignisse auf seine unnachahmliche Weise. Schon nach dem ersten Halbsatz hatte er die Lacher auf seiner Seite. Er versemmelt einen Spruch nach dem anderen und springt von einem Gedanken zum ganz anderen.

Was will Rolf Miller denn eigentlich sagen?

Was will er denn jetzt eigentlich sagen? Diese Frage stellt sich wohl jeder, der Rolf Miller zuhört. Das hat drei Gründe: Seine Odenwälder Mundart, seine unvollständigen Sätze und seine ganz besonderen Weisheiten. Dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken, zum Beispiel. Oder er erzählt von „einäugigen Zwillingen“ und „zweigleisigen Schwertern“, von „Butterbrot oder Peitsche“ und der „Weihnachtsdroge Krischdl Mess“ aus der Serie „Baking Bread“. Ganz einfach: „Das Ziel ist im Weg“.

Miller labert und labert über lauter Dinge, die ihm scheinbar einfach so durch den Kopf gehen. Über Kevin Wiesel und Robin Iltis etwa, die beiden Brüder von Justin Biber, über soziale „Netzteile“ oder über längst vergangene Zivilisationen wie die „alten Imker“. Er zitiert aus der „Grastrommel von Günter Blech“ und ist natürlich politisch korrekt: „Schwarz darf man nicht sagen – das ist negerfeindlich“. Auch die Me-Too Diskussion beschäftigt ihn: „Wenn mich eine Frau belästigt, muss ich dann auch Nein sagen?“ Und es fehlt auch das „Dings…, Dings…“ nicht, wenn er nach dem passenden Begriff sucht. Oder das lang gezogene „Eiwanfrei“, wenn ihm etwas besonders gut gefällt.

Das Aichacher Publikum war restlos begeistert. In der Zugabe erzählte Miller abseits seiner kabarettistischen Kunstfigur einige wahre Anekdoten, unter anderem, wie man Kollegen bei gemeinsamen Auftritten in den Wahnsinn treibt.