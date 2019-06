00:35 Uhr

Kämpfen für Geburtshilfe

Bündnisgemeinschaft macht sich weiter für eine Wiedereröffnung im Aichacher Krankenhaus stark

Schon fast 100 Bürger haben die Gelegenheit genutzt, um sich im Rahmen der Ausstellung „Der letzte Aichacher“ in Sachen Geburtshilfe Aichach zu Wort zu melden. Die Vernissage hatte am 6. Mai in der Sparkasse an der Donauwörther Straße mit mehr als 60 Gästen stattgefunden (wir berichteten).

Die überparteiliche Bündnisgemeinschaft, bestehend aus SPD, CSU, Die Grünen, ÖDP und der Arbeiterwohlfahrt, initiierte die Idee, Bilder von Bürgern, die im Aichacher Krankenhaus auf die Welt gekommen sind, zu zeigen. Dieses Motto hat der Fotoclub Aichach in künstlerischer Weise umgesetzt. Neben den Bildern gibt es auch die Möglichkeit, seine Meinung auf ausgelegten Postkarten zu äußern.

Neben den 10000 Unterschriften, die für das Anliegen zur Wiedereröffnung der Geburtshilfe im neuen Aichacher Krankenhaus sprechen, wäre es weiterhin hilfreich, wenn die Bevölkerung die Gelegenheit nutze, ihre Meinung auf den Postkarten zu äußern, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Nicht nur Aichacher seien von der Schließung betroffen, sondern gerade auch das gesamte Umland bis Schrobenhausen.

Die Ausstellung „Der letzte Aichacher“ ist bis 14. Juni zu sehen. Danach ist geplant, diese in Hollenbach, Inchenhofen, Pöttmes und weiteren Gemeinden im Umland zu zeigen. Nach Auskunft der Initiatoren können auch Poster im DIN-A3-Format für Geschäfte angefordert werden, um Solidarität und Unterstützung zu zeigen. (AN)

