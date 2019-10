vor 5 Min.

Kaleidoskop beschenkt Zuhörer mit Melodien und Sekt

Kühbacher Frauenchor feiert zehnten Geburtstag mit einem Konzert. Für die Gäste gibt es Überraschungen

Das Jubiläum „zehn Jahre Kaleidoskop Chor“ in Kühbach führte viele Kühbacher und Fans aus der Umgebung in die Pfarrkirche St. Magnus. Diese war voll besetzt, als die Sängerinnen einzogen. Von der Eingangstür bis zum Altarraum stimmten herbstlich dekorierte Gläser und brennende Kerzen optisch auf das Jubiläumskonzert ein.

Claudia Golling erinnerte an die vergangenen zehn Jahre seit der Entstehung des Chors. Sie erwähnte die vielen Auftritte, den Spaß bei Ausflügen, aber auch die Betroffenheit, als eine Sängerin starb. Die Zuhörer erfuhren auch, dass Chorleben mit viel Disziplin, Zeit und manchmal auch Probenstress verbunden ist und wie Chorleiterin Helene Monzer die 27 Sängerinnen erfolgreich auf Kurs hält. Die Steuerfrau sei nicht nur fürs Lenken und Gasgeben, sondern auch in manchen Fällen fürs Bremsen zuständig.

Über 100 Auftritte absolvierte Kaleidoskop in den vergangenen Jahren bei den unterschiedlichsten Anlässen wie Taufen, Firmungen, Weihnachtsfeiern oder Motorradsegnungen. Die Frauen sangen aber auch auf Großveranstaltungen bei Regens Wagner (Hohenwart), Festlichkeiten der Aichacher Feuerwehr oder Sportfesten. Die Fangemeinde ist angewachsen und damit auch der Terminkalender. „Nur mit dem Herzen sehen wir gut“, lautete 2009 beim ersten Auftritt von Kaleidoskop anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Katholischen Frauenbundes Kühbach eines der gesungenen Lieder.

Jetzt nach zehn Jahren sang Kaleidoskop dieses Lied erneut. Nicht nur fürs Herz gab es in zehn Jahren viel zu sehen, auch viele Erlebnisse haben sich bei den Chormitgliedern in dieser Zeit eingeprägt. Für Helene Monzer hat sich die Chorleitung zu einem richtigen Job ausgewachsen, bei dem zwar die Auftritte und der Applaus den schönsten Teil zeigten, aber eben nur den kleinsten des gesamten Aufwands.

Claudia Golling führte mit kleinen Geschichten zum Chorgeschehen und mit kurzen Erläuterungen zu den Liedern durch das Programm. Geboten wurde eine Auswahl an Stücken, deren Texte zum besinnlichen Zuhören, im Fall von rein instrumentalen Melodien still zum Lauschen, oder der Titel „Ja alles, was atmet, danke Gott“ rhythmisch zum Mitklatschen ermunterten. Die Zuhörer zeigten sich begeistert. Lieder wie Halleluja, in der Kaleidoskop-Version, erzeugten bei manchen Besuchern in den Kirchenbänken Gänsehaut. Einer der Titel des Frauenchores heißt „Miteinander sind wir Ton in Ton“. Sichtbares Zeichen dafür war das Äußere der Sängerinnen, die alle in Schwarz gekleidet mit farbigen Halstüchern auftraten. Mit dem Lied „Pace e Bene“, „Frieden und Heil“, ging das gelungene und mit viel Applaus bedachte Konzert, natürlich nicht ohne Zugabe, zu Ende.

Regen Erfahrungsaustausch und viel Lob für die gelungene Veranstaltung gab es anschließend auf dem Kirchplatz bei einem von den Chordamen ausgegebenen kleinen Geschenk und einem Glas Sekt. Die freiwilligen Spenden werden an die Tagespflege im Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach übergeben. (fcz)

