12.12.2018

Kaleidoskop singt in Magdalenakirche

Großen Applaus bekam die Kühbacher Chorgruppe „Kaleidoskop“ bei ihrem Auftritt am zweiten Advent in der Kirche St. Magdalena in Altötting. Am dritten Advent singt Kaleidoskop in der evangelischen Kirche in Aichach.

Chor aus Kühbach gestaltet eine Messe in Altötting musikalisch

Fast hundert Reiseteilnehmer aus Kühbach, Aichach und Umgebung, darunter die Chorgruppe Kaleidoskop, waren am zweiten Advent mit zwei Bussen unterwegs nach Altötting. Auf dem Programm standen ein Adventsgottesdienst in der Kirche St. Magdalena, der von der Kühbacher Gruppe Kaleidoskop gestaltet wurde, und der Besuch des Christkindlmarktes. Mit großer Begeisterung sang die Chorgruppe unter Leitung von Helene Monzer zeitgemäße Lieder beim Gottesdienst in der voll besetzte Magdalena-Kirche. Bruder Andreas zelebrierte die Messe. Viele mussten stehen. Am Ende bekamen die Sängerinnen großen Applaus für die musikalische und textliche Gestaltung. Als Zugabe sang die Gruppe noch, passend für den Marien-Wallfahrtsort Altötting, das Lied „Schwarze Madonna“. Da blieb fast kein Auge trocken. Entgegen der Schlechtwetterprognose kam während des Gottesdienstes die Sonne heraus und auch auf dem Christkindlmarkt wurde der Regenschirm nicht immer benötigt.

Am Sonntag, 16. Dezember, gestaltet Kaleidoskop den Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Aichach zum Thema „Bereitet dem Herrn den Weg“. Beginn ist 10.30 Uhr. (mz)

Themen Folgen