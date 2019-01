30.01.2019

Kameradschaft: Kopfmüller wird Ehrenmitglied

Kühbachs Soldaten blicken auf ein aktives Jahr 2018 zurück

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Kühbacher Krieger- und Soldatenkameradschaft im Vereinslokal „Thoma-bräu“. Höhepunkt des Nachmittags war die Ernennung von Heinrich Kopfmüller zum Ehrenmitglied. Die Vorsitzenden Wolfgang Gärtner und Richard Huber zeichneten das verdiente Mitglied mit der Ehrenurkunde aus.

Beim Totengedenken erinnerte der Verein an die vier Kameraden, die im vergangenen Jahr gestorben sind, darunter Ehrenvorsitzender Stefan Eckmayer. Wie Vorsitzender Gärtner verlauten ließ, zählt die Kameradschaft 168 Mitglieder, davon fünf Weltkriegsteilnehmer. Gärtner berichtete von einem aktiven Jahr. Er selbst besuchte sieben Fortbildungen. Unter anderem ging es darum, wie Mitglieder gewonnen und gehalten werden können, was auch den Kühbacher Verein bewegt. In Zugstärke feierte der Verein im Juli den Kriegergedenktag mit Ehrungen verdienter Mitglieder. Ein Höhepunkt war das Biwak in Wöresbach, bei dem die Bevölkerung mitfeierte. Festlich begangen wurde in Unterschönbach der Kriegerjahrtag. Als Volltreffer erwies sich der Umzug des Vereinsschießens in den Kühbacher Sportpark, wo mit Gewehr und Luftpistole Preise ausgeschossen wurden. Von einem finanziell erfolgreichen Jahr berichtete Kassier Martin Sauter. (möd)

Themen Folgen