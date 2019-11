30.11.2019

Kammerorchester spielt Adventskonzert

Vivaldi, Haydn und Mandolinen in der Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Das Friedberger Kammerorchester stimmt wieder mit seinem traditionellen Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg auf die Vorweihnachtszeit ein. Termin: Sonntag, 1. Dezember.

Zu hören sind unter der musikalischen Leitung von Stefan Immler Händels Concerto grosso opus 6 Nr. 9 und Vivaldis Konzert für zwei Mandolinen, gespielt von den beiden jungen Friedberger Gitarristen Paul Feige und Cedric Penn. Susanne Rieger (Sopran) und Florian Schmid (Bariton) singen, begleitet vom Orchester, Nummern aus Händels Oratorium „Solomon“ und weitere Werke von Haydn, Franck, Saint-Saëns und Reger.

Seit vielen Jahren spielen im Friedberger Kammerorchester mehrere Aichacher mit. Dirigent Stefan Immler kommt aus der Kreisstadt und ist Nachfolger des Gereon Trier, der weggezogen ist. Auch Konzertmeistern Beate Klobe, Günter Etzel, Josefine Sedlmayr und Elmar Perwein. Weitere Mitglieder des Orchesters kommen aus Augsburg, aus Mering, aus Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Waidhofen.

Das vollständige Programm des Adventskonzerts in Herrgottsruh ist im Internet unter www.friedberger-kammerorchester.de zu ersehen. Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Karten gibt es bei der Buchhandlung „lesenswert“ in Friedberg, beim Musikhaus Sedlmeyr in Aichach und an der Abendkasse ab 16.15 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Die Veranstaltung wird vom Lokalfernsehen aufgezeichnet. (AN)

