Kanalanschluss wird für Bauherren deutlich teurer

Plus Sielenbach hat viel Geld in Kanäle investiert. Deshalb zahlen Bauherren bald 4,77 statt 1,74 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Das ist nicht alles.

Von Gerlinde Drexler

Deutlich teurer als bisher werden ab Juli die Beiträge, die Bauherren in Sielenbach für den Kanalanschluss bezahlen müssen. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Kosten für Kanalbauarbeiten, die inzwischen in die Kalkulation mit eingerechnet worden sind. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch die Erhöhung der Herstellungsbeiträge.

Sachverständige hat die Kosten für die Abwasserentsorgung neu kalkuliert

Der Einbau der Drosselanlage in der Schwaigstraße, die Kanalverlängerung in der Weinbergstraße - dass alles sind Kosten, die das Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski in seine Kalkulation mit einbezog. Ebenso künftige Maßnahmen wie die Erschließung der Baugebiete in der Ostergasse und im Postweg. Anteilig berücksichtigte die Sachverständige für den berechneten Zeitraum von 2015 bis 2023 auch den Anschluss an die Kläranlage Aichach, Pumpstationen oder Regenüberlaufbecken.

Für den Quadratmeter Geschossfläche werden 12,22 Euro fällig

Bisher lag der Herstellungsbeitrag bei 1,74 Euro pro Quadratmeter bei den Grundstücks- und 4,77 Euro bei den Geschossflächen. Die neue Kalkulation sieht für die Beseitigung von Niederschlags- und Schmutzwasser Beiträge in Höhe von 5,33 Euro pro Quadratmeter bei der Grundstücks- und 12,22 Euro bei der Geschossfläche vor.

Der Gemeinderat stimmte den neuen Herstellungsbeiträgen zu. Sie werden ab 1. Juli bei Neubauten auf die Erschließungskosten umgelegt. Alle Bauvorhaben, die bis dahin abgeschlossen sind, werden noch mit den alten Sätzen abgerechnet. Stichtag sei nicht das Datum des Beitragsbescheids, sondern der Tag der Fertigstellung, sagte Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage der Redaktion.

