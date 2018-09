vor 42 Min.

Kandidaten stellen sich im Bauernmarkt Ihren Fragen

Aichacher Nachrichten und Friedberger Allgemeine veranstalten eine Podiumsdiskussion in Dasing.

Bayern wählt am 14. Oktober einen neuen Landtag. Wer sind die Kandidaten aus dem Wittelsbacher Land und mit welchen Zielen treten sie an? Bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung haben die Wählerinnen und Wähler Gelegenheit, Personen und Standpunkte kennenzulernen: Am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Bauernmarkt Dasing.

Die Landtagswahl wird so spannend wie selten zuvor. Aktuelle Prognosen sehen die CSU inzwischen bei nur noch 35,8 Prozent. Die Partei, die Bayern seit einem halben Jahrhundert regiert, wäre damit auf einen Koalitionspartner angewiesen. Sind die Zeiten der absoluten Mehrheit tatsächlich vorbei? Wer von den übrigen Parteien steht als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung? Wie können die unterschiedlichen Positionen zu einer stabilen Regierung zusammengeführt werden?

Spannende Diskussionen verspricht das Podium im Dasinger Bauernmarkt, auf dem die Kandidaten der Parteien Platz nehmen, die voraussichtlich im neuen Landtag vertreten sein werden:

Peter Tomaschko Der Merchinger CSU-Politiker vertritt seit 2013 das Wittelsbacher Land als Stimmkreisabgeordneter im Münchner Maximilianeum.

Simone Strohmayr Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Landtags-SPD zog 2003 erstmals über die schwäbische Liste ins Parlament ein.

Christina Haubrich Die Krankenschwester und Heilpraktikerin gehört seit 2011 den Grünen an. Sie ist Mitglied im Gemeinderat Merching und Kreissprecherin der Grünen.

Karlheinz Faller Der Kreisvorsitzende und Kreisrat der FDP ist Spitzenkandidat der schwäbischen Liberalen. Der Dasinger war für Bildungseinrichtungen tätig.

Josef Settele Der Handwerksmeister kandidiert für die AfD. Er gehört dem Gemeinderat Aindling an und saß für die Republikaner im Kreistag.

Der Direktkandidat der Freien Wähler, der Friedberger Stadt- und Kreisrat Johannes Hatzold, ist Anfang Oktober im Urlaub und kann deswegen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Themen der Podiumsdiskussion sind unter anderem Wohnungsbau und Verkehr in der Region, die bayerische Bildungspolitik und die Sicherheitslage im Freistaat. Haben Sie ebenfalls Fragen an die Kandidaten? Dann beteiligen Sie sich an den Publikumsrunden oder schreiben Sie uns an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stich Podiumsdiskussion. Wir bringen Ihre Wünsche in die Veranstaltung ein.

Die gemeinsame Moderation des Abends übernehmen Christian Lichtenstern und Thomas Goßner, die Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen. (FA)

Themen Folgen