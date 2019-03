14.03.2019

Kaninchen bringen Frau vor Gericht

Münchnerin nimmt die Tiere einfach mit

Zwei Zwergkaninchen brachten jetzt eine 44-jährige Münchnerin in Aichach vor Gericht. Eine 28-jährige Frau aus dem Raum Aichach hatte die Tiere, die sie nicht behalten konnte, im Internet erst zum Kauf angeboten, dann wollte sie sie verschenken. Daraufhin meldete sich die Münchnerin. Beide vereinbarten einen Termin, den die 28-Jährige allerdings absagte. Die Münchnerin stand in Aichach vor verschlossener Tür, fand die Kaninchen im Garten und nahm sie mit. Als Diebin sah sie sich nicht, wohl aber der Richter. (AN) "Seite 2

