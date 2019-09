00:35 Uhr

Kann Aichach Einwegplakate aussperren?

Wahlplakate aus Plastik verbieten? Ganz so einfach, wie es sich die Aichacher SPD vorstellt, geht es nicht, wie jetzt im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats deutlich wurde.

SPD will ein Verbot, doch es gibt rechtliche Bedenken. Einige würden auf Wahlplakate gern ganz verzichten

Der Stadt Aichach könnte diesmal ein etwas anderer Wahlkampf bevorstehen: Am Montagabend gab es im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend Stimmen dafür, bei der Kommunalwahl auf Plakate zu verzichten. Auslöser für die Debatte war ein Antrag der SPD-Fraktion, sogenannte Hohlkammerplakatträger aus Kunststoff in Aichach zu verbieten (wir berichteten).

Fraktionssprecher Karl-Heinz Schindler erklärte, weil Plakate dieser Art instabiler seien und knickten, würden sie das Stadtbild mehr als andere Werbeträger verunstalten. Aus Umweltschutzgründen störte ihn, dass die Werbeträger nur einmal verwendet werden können. Die Plakatträger könnten zwar wiederverwertet werden, die Entsorgung sei aber problematisch. Er änderte seinen Antrag in der Sitzung so, dass nun von Einwegplakatträgern die Rede ist.

Laut Ordnungsamtsleiter Manfred Listl hat Landrat Klaus Metzger auf Initiative des Kreistags angeregt, bei der Kommunalwahl 2020 auf Hohlkammerplakatträger zu verzichten. Das habe die Stadt in ihre Genehmigungsbescheide aufgenommen. Nach Auskunft des Bayerischen Gemeindetags sei eine Beschränkung für Plakate zwar zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes gesetzlich erlaubt, nicht aber aus Umweltschutzgründen. „Wir würden das rechtlich für bedenklich halten“, sagte Listl deshalb zu einem Verbot.

Das konnte Schindler nicht verstehen – „jetzt, wo Strohhalme und Plastiktüten verboten werden“. Im Ausschuss signalisierten die Fraktionen ihre Unterstützung, wenn ein Verbot rechtlich möglich sei. Sollte das nicht möglich sein, plädierte Magdalena Federlin (Grüne) für eine freiwillige Selbstverpflichtung oder eine Formulierung in der Verordnung, aus der hervorgeht, dass die Einwegplakatträger unerwünscht sind.

Hermann Langer (CSU) forderte, die Stadtratsfraktionen sollten im Wahlkampf mit gutem Beispiel vorangehen. Helmut Lenz (FWG) wollte sogar noch weitergehen und auf Wahlplakate gleich ganz verzichten, am besten im kompletten Landkreis. „Ich glaube nicht, dass man mit Plakaten Erfolge erzielen kann“, sagte er. Auch Raymund Aigner (CSU) war für einen solchen Verzicht. „Wir sparen Kosten und tun was für die Umwelt.“

Bürgermeister Klaus Habermann sagte: „Wenn das überparteilich geregelt werden kann, umso besser.“ Ob alle Parteien und Gruppierungen freiwillig auf Wahlplakate verzichten würden, bezweifelte er aber. Das Recht auf Wahlwerbung sei ein hohes Gut.

Schindler ging es zudem nicht nur um Wahlplakate, sondern um Einwegplakatträger generell. Jeder solle nach wie vor auf Veranstaltungen aufmerksam machen können, aber „wir sollten schon auf die Umwelt achten“.

Bis zur Stadtratssitzung nächste Woche soll die Verwaltung die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot von Einwegplakatträgern klären. Sollte kein Verbot möglich sein, soll zumindest vermittelt werden, dass sie „ausgesprochen unerwünscht“ sind. (bac)

