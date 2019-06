vor 10 Min.

Kapelle wird 50

An der Binnenbacher Kapelle wird am Wochenende gefeiert.

1968 wurde das Gotteshaus in Binnenbach errichtet. Am Sonntag wird gefeiert

Im Aindlinger Ortsteil Binnenbach wird am Sonntag, 16. Juni, gefeiert. Anlass ist der 50. Geburtstag des Kirchleins in der Ortsmitte. Zuletzt wurde es neu gestrichen und mit einer neuen elektrischen Anlage versehen.

1968 und 1969 standen unter dem damaligen Bürgermeister von Binnenbach, Michael Lindermaier, die Bauarbeiten an. Die alte Kapelle wurde aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz abgerissen. Die jetzige Kapelle wurde etwas versetzt gebaut. Nachzulesen ist das in Gemeindeprotokollen der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Binnenbach sowie in den Beschlüssen zur Finanzierung des Neubaus. Außerdem existiert ein Schreiben der Bischöflichen Finanzkammer, die offenbar mit der „architektonischen und schönheitlichen Hinsicht“, wie es hieß, nicht einverstanden war.

Heuer erhielt die Kapelle einen frischen Innenanstrich. Dieser und weitere Ausbesserungsarbeiten wurden in Eigenleistung unter der Regie von Franz Ziesenböck ausgeführt. Ziesenböck fühlt sich als Binnenbacher, seine Frau stammt vom ehemaligen Wirt (Schlecht). Der Dienst der Mesnerin ist seit Generationen in den Händen der Familie Schwegler, die neben der Kirche wohnt: Seit vielen Jahren kümmert sich Maria Schwegler um die Kapelle. Zweimal im Jahr findet hier ein Gottesdienst statt, zwischendurch ist ab und zu ein Rosenkranz. Zuletzt wurden auch einige Kinder in der schmucken Kapelle getauft.

Am Sonntag, 16. Juni, wird das Patrozinium des heiligen Antonius gefeiert. Der Gottesdienst findet ab 10 Uhr an der Kirche statt, genügend Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Danach wird am Gemeinschaftshaus gefeiert: Hier gibt’s ab 11.30 Uhr Mittagessen und nachmittags Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen. Ab 17 Uhr wird eine Brotzeit angeboten. (joki)

