vor 24 Min.

Kaplan wird verabschiedet

Nach fünf Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Aresing- Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wird Kaplan Edwin Valiaparambil am Sonntag, 25. August, um 10 Uhr im Rahmen der heiligen Messe in Oberlauterbach verabschiedet. Kaplan Edwin Valiaparambil wechselt zum 1. September an seine neue Stelle in der Pfarreiengemeinschaft Pähl.

In der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach engagierte sich Kaplan Edwin Valiaparambil vor allen in der Seelsorge an Kranken und Sterbenden sowie im Religionsunterricht an der Grundschule in Aresing.

Die Gottesdienstbesucher haben am Sonntag die Gelegenheit, sich nach der Messfeier bei einem Stehempfang von dem Kaplan persönlich zu verabschieden. Die örtlichen Vereine können mit ihrer Fahnenabordnung daran teilnehmen. (AN)

