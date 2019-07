18.07.2019

Kaputte Laternen, neuer Kreisel und Hendl-Streit

Der erste Bauabschnitt bei der Erneuerung der Wasserleitungen in der Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach ist fast abgeschlossen. Foto: Erich Echter

Bürger im Aichacher Stadtteil Ecknach haben kaum Probleme. Dauerbrenner aus früheren Jahren wie Dorfplatz und Bauplätze sind abgeräumt. Bürgermeister Habermann berichtet über aktuelle und geplante Tiefbauprojekte

Von Christian Lichtenstern

Bei früheren Ortsterminen im Gasthaus Gutmann konnte es schon mal länger dauern. Denn bei Bürgerversammlungen im Aichacher Stadtteil Ecknach mangelte es selten an Gesprächsthemen. Diesmal war nach einer guten Stunde alles gesagt – von Bürgermeister Klaus Habermann und den rund 70 Besuchern. Die machten im Anschluss an den Bericht des Rathauschefs nur einige bürgerversammlungstypische Anmerkungen über zugeparkte und schlechte gekehrte Straßen, Schlaglöcher oder nicht funktionierende Straßenlaternen.

Ob das daran liegt, dass Ecknach bevölkerungstechnisch geschrumpft ist von 1152 Einwohnern zur Jahrtausendwende auf aktuell und exakt 570 Frauen und 533 Männer (zusammen 1103) ist unwahrscheinlich. Und es sind übrigens auch schon wieder fast 30 mehr als im Vorjahr. Eher liegt es daran, dass der Stadtrat zuletzt einige Dauerbrenner des Stadtteils der vergangenen Jahre und früherer Bürgerversammlungen abgeräumt hat. Zum Beispiel den für rund 80000 Euro entstandenen Dorfplatz oder die fehlenden Bauplätze. Wie berichtet, sollen an der Himmelreichstraße am südlichen Ortsrand etwa 20 Bauparzellen ausgewiesen werden. Ohne dieses Neubaugebiet seien im Stadtteil aktuell 30 Wohneinheiten durch Nachverdichtungen im Siedlungsgebiet im Genehmigungsverfahren, berichtete Habermann.

Auf Ecknacher Flur, aber weit über Ecknach hinaus von Interesse, ist eine Straßenbaumaßnahme, die der Bürgermeister für die alte B300 (Augsburger Straße) ankündigte. Auf Höhe des Gewerbeparks soll ein weiterer Kreisverkehr entstehen, um den Verkehrsfluss und die Sicherheit zu verbessern. Offen ist noch, ob der neue Kreisel an der Kreuzung Maxstraße/Peter-und- Paul-Straße (alter Obi) oder an der Einmündung der Industriestraße (neuer Obi) gebaut wird. Zunächst wird das Ergebnis einer Verkehrszählung abgewartet, dann entscheidet der Stadtrat. Auf dieser Straße wird ab Ende August auch der Abschnitt zwischen Wertstoffsammelstelle und Seestern-Auffahrt zur Bundesstraße neu asphaltiert. Fertigstellung (Kosten: 275000 Euro) soll im September sein. Der erste Bauabschnitt im vergangenen Jahr zwischen Ecknachbrücke und Recyclinghof kostete übrigens rund 220000 Euro. In drei Abschnitten läuft der Bau der neuen Wasserleitung in der Pfarrer-Steinacker-Straße im Stadtteil. Die Gesamtkosten liegen bei 1,4 Millionen Euro. Der erste Teil ist bis Ende Juli fertig, bis November soll Abschnitt zwei abgeschlossen sein, und das dritte Teilstück wird 2020 in Angriff genommen. Im Anschluss wird der Kanal mit einer grabenlosen Sanierung im sogenannten Inliner-Verfahren angepackt, und dann muss die Straße wieder hergerichtet werden. Der Straßenbau allein kostet schon wieder rund 350000 Euro.

Weitere Infos für Ecknach: Die Feuerwehr gibt ihr Fahrzeug an einen anderen Stadtteil ab und bekommt ein neues. Welcher Typ, ob ein LF10 oder MLF, sei noch offen, so Habermann. Fix ist dagegen, dass in Ecknach derzeit Platz für zwei weitere Gruppen für die Kinderbetreuung geschaffen wird (wir berichteten). Bekannt ist bei der Stadtverwaltung, dass es im Bereich der Firma Juzo im Gewerbepark Probleme durch parkende Autos gibt. Hier werde es immer wieder eng, sprach ein Bürger an. Der Firma sei das bewusst. Man suche mit der Stadt zusammen nach einer Lösung für mehr Stellflächen im Zuge des derzeit laufenden Bauprojektes für die Erweiterung des Standorts, so der Rathauschef.

In Anbetracht der langen Aufgabenliste der Stadt, die Habermann vorgetragen hatte, fragte sich ein Besucher der Versammlung, ob es nicht auch Dinge gebe, die sich der Stadtrat sparen könnte. Konkret: die Debatte um die Volksfest-Hähnchen für die Senioren (wir berichteten). Das habe doch bislang immer wunderbar geklappt, warum werde dann so ein Fass aufgemacht, schüttelte der Ecknacher den Kopf. Der Bürgermeister schüttelte mit: Da spreche er der großen Mehrheit der Stadträte sicher aus der Seele.

