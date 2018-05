17:00 Uhr

Karamobolage auf A8: Schuld war der andere

Ein Mercedes und ein Golf geraten zwischen Friedberg und Dasing aneinander. Ihre Angaben widersprechen sich

Widersprüchlich sind die Angaben der Beteiligten zu einem Unfall, der sich am Maifeiertag gegen 7.35 Uhr auf der Autobahn zwischen Friedberg und Dasing ereignet hat. Dabei kollidierten in Fahrtrichtung München nach Mitteilung der Polizei ein Mercedes und ein Golf. Der Golf-Fahrer gab an, dass der Mercedes vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sei, um einen Lastwagen zu überholen. Dagegen sagte der Mercedes-Fahrer aus, er sei geraume Zeit auf der mittleren Spur gefahren und der Golf sei von links nach rechts gefahren, wo beide Autos zusammenprallten. Der Brummi-Lenker konnte den Hergang ebenfalls nicht aufklären. Er hatte nur einen Knall gehört und gab an, danach die beiden Autos neben sich gesehen zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323 1910. (AN)

Themen Folgen