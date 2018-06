15:58 Uhr

Karl Bartenschlager feiert goldenes Priesterjubiläum

Der Geistliche Rat und ehemalige Dekan Karl Bartenschlager (Mitte) feierte am Samstag sein Goldenes Priesterjubiläum mit Generalvikar Harald Heinrich (links) und Martin Gall (rechts).

Seit 50 Jahren ist Pfarrer Karl Bartenschlager Priester. Nun feierte er im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach mit 14 Amtsbrüdern sein goldenes Jubiläum.

Von Erich Echter

Sein goldenes Priesterjubiläum hat am Samstag der Geistliche Rat und ehemalige Dekan des Dekanats Aichach, Karl Bartenschlager, gefeiert. Der Festgottesdienst fand in der Filialkirche St. Agatha im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach statt. Bartenschlager schaute dabei dankbar auf die vergangenen Jahre zurück. Da Bescheidenheit stets zu seinen Eigenschaften zählte, wollte er nur in kleinem Rahmen feiern.

14 seiner Amtsbrüder ließen es sich jedoch nicht nehmen, den Festgottesdienst mit ihm in Oberschneitbach zu feiern: Unter ihnen waren der Generalvikar der Diözese Augsburg, Harald Heinrich, Stadtpfarrer Herbert Gugler und der aus dem Affinger Ortsteil Haunswies stammende Pfarrer Martin Gall, der die Festpredigt übernahm. Die anderen Geistlichen kamen aus Pfarreien und Filialen wie Kühbach und Klingen, wo der Ruhestandspfarrer immer wieder eine helfende Hand ist.

Weggefährten kommen zum Jubiläum

Mit dem Dinkelscherbener Pfarrer Martin Gall verbindet Karl Bartenschlager eine besondere Freundschaft. Als Pfarrer von Affing hatte er den aus Haunswies stammenden Geistlichen auf seinem Weg zum Priesteramt begleitet. Auch Generalvikar Harald Heinrich wollte das Jubiläum von Bartenschlager nicht so einfach über die Bühne gehen lassen. „Ich war in der Pfarrei Affing sein Nachfolger“, sagte er.

Auch eine Abordnung der Augsburger „Sternschwestern“, der Haunswieser Kirchenpfleger Peter Echter, Affings Ortspfarrer Max Bauer, der ehemalige Affinger Kirchenpfleger und Weggefährte, Martin Lichtenstern, und sein Nachfolger Bernhard Jakob waren da.

Für Oberschneitbachs Kirchenpfleger Hermann Bucher war es eine Selbstverständlichkeit, den Festakt für Karl Bartenschlager zu organisieren. Eingebunden in die Vorbereitungen waren das Mesnertrio Claudia Zederer, Vera Müller und Reinhard Edler. Auch die Oberschneitbacher Feuerwehr, der Kriegerverein und die Schützen waren mit Abordnungen beim Gottesdienst vertreten.

Aufstellung nahm der Festzug beim Feuerwehrhaus, bevor er zum Gotteshaus zog. In der Kirche hatten sich Verwandte, Freunde und Weggefährten aus seiner ehemaligen Pfarrei Affing versammelt.

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler, der auch für die Oberschneitbacher Filiale St. Agatha zuständig ist, bekundete seine Freude darüber, dass sich sein Amtsbruder Karl Bartenschlager als Ruhestandspfarrer der Pfarreiengemeinschaft Aichach verbunden fühlt. Gugler sagte, er hoffe, dass Bartenschlager noch lange mithelfen kann.

Vor 50 Jahren von Bischof Josef Stimpfle geweiht

Vor 50 Jahren hatte Bischof Josef Stimpfle ihn zum Priester geweiht. Nun zelebrierte Bartenschlager „seinen“ Festgottesdienst mit Martin Gall und Generalvikar Harald Heinrich.

Darin dankte er den Oberschneitbacher Kirchenverantwortlichen und Vereinen für ihre Mühen. In seiner Festpredigt zeigte Pfarrer Martin Gall das Leben der Apostel Petrus und Paulus auf, die für Jesus Zeugnis gaben, wie es auch Pfarrer Karl Bartenschlager seit 50 Jahren tue. Gall: „Er hat die Treue zu Gott gelebt.“ Er erläuterte den Primizspruch des Jubilars, der lautet: „Dank sage ich dem, der mir die Kraft gab, Christus Jesus, unserem Herrn, weil er mich treu erachtete und zu seinem Dienst bestellte.“

Als Karl Bartenschlager den Gläubigen schon den Schlusssegen spenden wollte, bat Kirchenpfleger Hermann Bucher ihn, kurz innezuhalten. Er würdigte das Wirken von Bartenschlager: „Es ist schon eine Leistung, 50 Jahre im priesterlichen Amt zu sein. Wir sind froh, dass Sie da sind.“

Bucher fügte hinzu: „Wir haben schon ganz andere Zeiten gesehen in Oberschneitbach.“ Zum Schluss des Gottesdienstes sagte der Jubilar, dass ihm Gottes Kraft Zuversicht gebe. So wolle er weiter seinen Weg gehen. Solistin Angelika Lechner gestaltete mit ihrer grandiosen Stimme den Festgottesdienst musikalisch.

