vor 33 Min.

Karl Metzger geht - und in Inchenhofen endet eine Ära

Plus Bürgermeister Karl Metzger erhält die Marktmedaille in Gold nach 24 Jahren im Amt. Acht Gemeinderäte werden ebenfalls verabschiedet.

Von Johann Eibl

„Eine Ära geht zu Ende.“ Mit diesen Worten begann Hans Schweizer als Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Inchenhofen seine Lobrede auf Karl Metzger, der am Dienstag als Erster Bürgermeister verabschiedet wurde. 1990 war der nun 71-jährige Kommunalpolitiker in den Gemeinderat eingezogen, der zum letzten Mal in dieser Periode tagte. Seit 1996 stand Metzger an der Spitze der Kommune. Schweizer sprach davon, dass der bisherige Gemeindechef keinerlei Wert lege auf Auszeichnungen oder Titel. Metzger erhielt die Marktmedaille in Gold und einen Geschenkkorb.

Der Schulleiter dankt Karl Metzger im Namen der Schule Ganz am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung, die wegen der Coronaregeln in der Turnhalle der Schule über die Bühne ging, um die geforderten Abstände einhalten zu können, kam der Hausherr zu Wort. Marco Bichlmaier, der Leiter der Schule, versicherte, der Bürgermeister habe stets ein offenes Ohr für die Belange dieses Hauses gehabt und bedankte sich mit einem Büchlein, das Fotos von den gemeinsamen Festen enthält. Metzger streifte die wichtigsten Projekte in seiner Amtszeit und bedankte sich auch bei seinen Vertretern Hans Schweizer und Robert Müller. Abschied aus dem Gemeinderat: (v. l.) Gabi Müller, Leonhard Fischer, Rainer Tremmel, Michael Rigl, Marl Metzger, Rudi Neusiedl, Cilly Reiner, Georg Märdauer und Heinrich Schoder. Bild: Johann Eibl Der politische Ruhestand bricht in der Nacht zum Freitag auch für Rudi Neusiedl an, seit 2015 im Gemeinderat, sowie für Georg Märdauer, der dem Gremium seit 2002 angehörte, Gabi Müller, die 2014 Mitglied des Rates wurde, Leonhard Fischer, von 2008 an Ortssprecher von Oberbachern, Rainer Tremmel, von 1996 bis 2002 im Gemeinderat und danach wieder seit 2008, Cilly Reiner, die 2014 gewählt wurde und als Jugendbeauftragte fungierte, Michael Rigl, der von 1990 bis 1996 und erneut von 2008 bis 2020 dem Gemeinderat angehörte, sowie Heinrich Schoder, der von 1990 bis 1996 und von 2002 bis 2020 als Gemeinderat fungierte. Michael Rigl: "Ihr werdet es nicht leicht haben" Michael Rigl vertrat die Auffassung, auf den neuen Gemeinderat werde eine sehr interessante Zeit zukommen: „Ihr werdet es nicht leicht haben. Aber ich bin sicher, der neue Gemeinderat mit dem Bürgermeister werden eine Superarbeit machen.“ Unter den Zuschauern der Sitzung war auch Anton Schoder, der ab 1. Mai Bürgermeister der Marktgemeinde sein wird. Heinrich Schoder erklärte: „Erfolg hat drei Buchstaben: tun.“ Lesen Sie dazu auch: Veranstalter sagen historisches Marktfest in Inchenhofen ab

