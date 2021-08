50-jähriger Schwimmer stirbt am Karlsfelder Badesee

Bei einem Badeunfall am Karlsfelder See stirbt ein 50-jähriger Mann. Nach einer umfangreichen Suche wird seine Leiche gefunden.

Am Karlsfelder See im Landkreis Dachau ist es am Wochenende zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann wollte am Samstag gegen 18 Uhr den See durchqueren. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem er nicht vom Schwimmen zurückkehrt war. Die Polizei begann sofort mit einer umfangreichen Suche. Neben zahlreichen Einsatzkräften war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Suche verlief zunächst ergebnislos und musste in der Nacht abgebrochen werden.

Badeunfall in Karlsfeld: Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt

Einsatzkräfte der Wasserwacht konnten den Vermissten schließlich am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr nur noch tot im See bergen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Unglücksfall übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. (kneit)