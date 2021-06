Badeunfall in Karlsfeld: Mann vor dem Ertrinken gerettet

Ein älterer Mann droht im Karlsfelder See zu ertrinken. Ein 46-jähriger Passant zögert nicht lange, sondern springt in den See und zieht ihn ans Ufer.

Ein 46-Jähriger hat am Karlsfelder See im Landkreis Dachau am Donnerstag einen etwa 60-jährigen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Gegen 21 Uhr beobachtete der 46-Jährige am südwestlichen Ufer des Sees, wie eine männliche Person im Wasser um sich schlug und unterging. Wie die Polizei berichtet, sprang der 46-Jährige sofort ins Wasser und fand die Person etwa fünf Meter vom Ufer entfernt in zwei Metern Tiefe. Er zog ihn an Land. Dort begann er gemeinsam mit einem 20-Jährigen sofort mit der Reanimation. Diese übernahm der Notarzt nach seinem Eintreffen.

Mann wird nach Reanimation in die Klinik geflogen



Nach etwa 15 Minuten wurden bei dem Mann wieder Vitalwerte festgestellt. Die Kräfte der Wasserwacht waren ebenfalls an der Rettung beteiligt. Sie hatten Passanten dazu aufgefordert, mit einer Stoppuhr zu messen, wie lange der Patient ohne Vitalwerte gewesen sei. Diese Information wurde anschließend dem Notarzt übermittelt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Diese teilte am Freitag mit, dass er stabil sei. Laut Auskunft der Rettungskräfte war es eine unglaubliche Leistung der Ersthelfer und der Wasserwacht.

Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Die Rettungskräfte konnten in der Kleidung des Mannes am Ufer keinerlei Ausweispapiere finden. Am Freitag meldete ein Arbeitgeber einen seiner Mitarbeiter als vermisst. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gerettet um den Mitarbeiter handelte. (kneit)